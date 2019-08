Lehnin

Ein aus Polen stammender Tramper hat am Sonnabend sich selbst und andere Menschen in große Gefahr gebracht. Beim Versuch, die Autobahn zwischen Lehnin und Netzen zu überqueren, wurde der Mann von einem Mercedes erfasst und in die Luft geschleudert. Die Person blieb regungslos auf der Mittelfahrbahn liegen.

Feuerwehrleute aus Kloster Lehnin sichern die Unfallstelle ab. Quelle: Julian Stähle

Der Tramper erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. Die Polizei konnte den Unfall rekonstruieren, weil ein nachfolgender Autofahrer den Hergang mit einer Frontkamera aufgezeichnet hatte.

Fahrbahnseite gewechselt

Vor dem Unfall hatte der Pole immer wieder nach einer Mitfahrgelegenheit gesucht. Auf einem Parkplatz bekam der Mann mit, dass sich seine Wunschrichtung auf der anderen Autobahnseite befand. Kurzerhand wolle er auf die andere Parkplatzseite wechseln. Als er auf die Fahrbahn rannte, erfasste ihn der Mercedes, der daraufhin seitlich mit einem zweiten Pkw zusammenstieß. Wie durch ein Wunder wurde bei diesem Unfall keine weitere Person verletzt.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder