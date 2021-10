Probleme durch den Lockdown: Jugendliche sprechen am Schulcampus Lehnin über ihre Lage

Lehnin

Ihre Freunde hat Geraldine Jahnke seit Monaten nicht gesehen, das Leben der Neuntklässlerin verändert sich durch die Corona-Pandemie. Sie hat keine sozialen Kontakte mehr und kommuniziert nur noch digital per Whatsapp.

Videospiele bis in die Nacht

„Ich hatte keinen festen Tagesablauf, habe bis in die Nacht Xbox gezockt und Aufgaben vernachlässigt. Ich habe meine Freunde wirklich vermisst, die Gespräche, das Menschliche und Miteinander“, sagt sie im Jugendzentrum am Lehniner Schulcampus.

Sozialarbeiterin Sandra Geisler erlebt, dass Geraldines Schicksal kein Einzelfall ist. „Schüler und Eltern haben um Hilfe gebeten, die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Problemen hat in der Pandemie leider stark zugenommen. Die Folgen des Lockdowns sind gravierender als angenommen“, sagt die Pädagogin.

Ausstellung mit Hilfsangeboten

Als sie nach anderthalb Jahren Pause zum ersten Mal das Jugendcentrum auf dem Campus öffnet, kommen Dutzende Gäste, die mit ihr reden wollen. Sandra Geisler lässt die Entwicklung nicht kalt. Sie will informieren und startet deshalb mit ihren Kolleginnen die Ausstellung „Wie geht’s?“.

Sozialarbeiterin Sandra Geisler hilft Jugendlichen am Schulcampus Lehnin. Quelle: André Großmann

Dabei erfahren Besucher auf zehn Infotafeln des Leipziger Vereins „Irsinnig menschlich“, dass sie bei Krisen auf vielen Wegen Hilfe erhalten. So können sie sich unter anderem anderem bei Lehrern, Mitarbeitern des Kinder- und Jugendsorgentelefons, Beratungsstellen und Fachärzten melden.

Jugendliche mit Suizidgedanken

Depressionen und Mobbing begleiten die Schüler in der Pandemie, einige von ihnen denken sogar nach, ihr Leben zu beenden. „Ich habe diese Intensität der psychischen Probleme nicht erwartet und und so viele Hilferufe in der kurzen Zeit noch nie erlebt“, sagt Geisler, die seit 13 Jahren als Pädagogin an der Schule arbeitet.

Sie will ihren Beitrag für die seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen leisten und hofft, dass es mehr Projekte zu psychischen Probleme bei jungen Menschen gibt. „Es fällt nicht leicht, über psychische Erkrankungen zu sprechen. Es ist aber wichtig und richtig, dass offen zu tun“, sagt Geisler.

Info: Vom 25. bis 29. Oktober startet im Jugendcentrum Lehnin die Ausstellung „Wie geht’s?“. Schüler der siebten bis zehnten Klassen können von 07.55 bis 14.30 Uhr mit den Schulsozialarbeiterinnen Miriam Senst, Sandra Geisler sowie mit Jugendkoordinatorin Sabine Strich reden. Infos unter: 0152/27 21 32 40.

Von André Großmann