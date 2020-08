In Prützke haben sich die Gemeinde und eine Firma zusammengetan. Dank einer Finanzierung der Remondis Ost GmbH hat Kloster Lehnin einen Feuerlöschbrunnen mehr, der hoffentlich nie gebraucht wird.

Prützkes neuester Feuerlöschbrunnen befindet sich am Gerätehaus in der Pernitzer Straße. Christian Umbach von Remondis Ost, Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner und Prützkes Ortswehrführer Thomas Preuschoff (v.l.) nehmen die neue Löschwasserversorgung offiziell in Betrieb. Quelle: Frank Bürstenbinder