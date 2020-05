Quarantänewelle legt Krahne und Reckahn lahm

Reckahn/Krahne

Die gute Nachricht zuerst: der zweijährige Junge, der nach einer Covid-19-Ansteckung in der Reckahner Kita mit auffälligen Atembeschwerden in das Brandenburger Klinikum eingeliefert wurde, ist wieder zuhause in Krahne „Es geht ihm deutlich besser, aber er bleibt in ambulanter Behandlung“, sagte die Mutter, Katrin Weigert, der MAZ. Ihre Familie steht gerade beispielhaft für die Situation in mehreren häuslichen Gemeinschaften im Einzugsgebiet der Reckahner Kita Sonnenschein, wo zuerst vor gut einer Woche eine Erzieherin positiv auf Corona getestet worden war.

Niemand kann zur Arbeit

So ist nicht nur der Sohn von Familie Weigert nachweislich mit dem Virus infiziert. Auch die fünfjährige Tochter und die Mutter sind positiv getestet worden. Sie gehören damit zu den offiziell 27 Infizierten in Kloster Lehnin. Noch unklar ist, ob sich der Ehemann angesteckt hat. Um die Tests musste sich die Familie nach dem Corona-Ausbruch in der Kita selbst kümmern. Die Weigerts befinden sich in häuslicher Quarantäne. Niemand kann zur Arbeit, die Kinderbetreuung fällt aus, Einkaufen und Besorgungen müssen andere übernehmen, selbst Spaziergänge sind tabu.

In Reckahn sind inzwischen zahlreiche Menschen in häuslicher Quarantäne. Quelle: JACQUELINE STEINER

So sind die Straßen in Reckahn und Krahne leer, die wieder geöffneten Spielplätze verwaist. Was als Verbindung nach außen bleibt, sind soziale Medien und die WhatsApp-Gruppe der Eltern, die sich schon bei der Organisation der Unterschriftensammlung für Hortbusse nach Golzow in den Schulferien bewährt hat. „Für uns werden unter anderem Fragen nach der Kommunikation laut. Vergangenen Dienstag hatte sich die betroffene Erzieherin vom Dienst abgemeldet, erst am Sonnabend haben wir Eltern von der Infektion erfahren. Da war es für viele Familien wegen anderer Kontakte zu spät“, kritisiert Katrin Weigert den späten Informationsfluss.

Um Tests selbst kümmern

Eine andere Mutti von zwei Kindern, die lieber anonym bleiben möchte, wundert sich, warum zunächst nur eines ihrer Kinder in Quarantäne bleiben musste. Dabei stellte sich bald heraus, dass sich der Virus gruppenübergreifend ausgebreitet hatte. Auch sie musste sich um Abstriche selbst kümmern. Das Gesundheitsamt des Kreises sprach lediglich eine Empfehlung aus, und verwies auf die Regeln des Robert-Koch-Instituts, wonach Tests nur bei Personen mit Symptomen stattfinden sollen. Für die Mutter ein Unding: „Warum geht das bei Fußballern?“

Mit einer infizierten Erzieherin fing es in der Reckahner Kita an. Quelle: JACQUELINE STEINER

Mittlerweile sind vier Kinder und drei Erwachsene in Verbindung mit der Reckahner Kita positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Folge ist eine Quarantänewelle an der Plane, die die Nachbarschaft und die Dorfgemeinschaft herausfordert. „So manche Familie muss jetzt ernsthaft überlegen, wie sie den Wocheneinkauf auf die Reihe bekommt“, sagte Aileen Steinhoff aus Reckahn der MAZ. Die Mutter einer sechsjährigen Tochter darf sich ebenfalls nur im eigenen Haus aufhalten. Auch sie fragt sich, wie andere betroffene Familien, warum die Reckahner Kita nach dem Bekanntwerden der Infektion bei einer Erzieherin nur für einen Tag Tag geschlossen wurde. Beim Corona-Fall in Netzen war die Kita zwei Wochen lang zu.

Kreis weist Kritik zurück

Jens Schmidt, Familienvater aus Krahne, ist froh, dass Ehefrau und die fünfjährige Tochter negativ getestet wurden. Warum sich Familien selbst um die Abstriche kümmern müssen, verstehe er allerdings nicht. Was ihm auffiel: „Auf gezielte Rückfragen beim Gesundheitsamt habe ich keine konkreten Antworten bekommen. Die Gesprächspartner waren offensichtlich überfordert.“ Kreis-Sprecherin Andrea Metzler kann die Kritik aus den beiden Kloster Lehniner Ortsteilen nicht nachvollziehen: „Wir haben die Entwicklung in Reckahn sehr wohl im Blick. Bei Problemen können sich Bürger an unsere täglich besetzte Corona-Hotline wenden. Niemand muss ohne Hilfe bleiben.“ Seit Ausbruch der Pandemie wurde für fast 3000 Menschen in Potsdam-Mittelmark häusliche Quarantäne angeordnet –Tendenz weiter steigend.

Auch in Krahne sind Familien von häuslicher Quarantäne betroffen. Quelle: JACQUELINE STEINER

Praktische Hilfe bietet die Kirchengemeinde Golzow-Planebruch mit einer Gemeinschaftsaktion zusammen mit dem Amt Brück an. Diese wird inzwischen von 60 Helfern unterstützt. „Natürlich sind wir mit unserem Lieferservice auch für die Menschen in Krahne und Reckahn da. Erst am Freitag haben wir eine größere Ladung Lebensmittel nach Reckahn gebracht“, sagte Pfarrer Oliver Notzke der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder