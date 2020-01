Lehnin

Bei einem Unfall am Samstag um 11.40 Uhr ist ein 79 Jahre alter Radfahrer in Lehnin schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mühlenberg.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr der Rentner die Straße Am Bahnhof in Richtung Kaltenhausen. Ein 73-jähriger Dacia-Fahrer, der in der gleichen Richtung unterwegs war, wollte nach rechts in den Mühlenberg abbiegen und übersah dabei den neben ihm fahrenden Radler. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Von MAZonline