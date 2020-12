Kloster Lehnin

Unter Verkündung heftiger Vorwürfe gegen den Kloster Lehniner Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) ist am Dienstagabend der Gemeindevertreter Peter Kamolz (Linke) zurückgetreten. Zu Wort gemeldet hat sich jetzt Harry Grunert, Vorsitzender der CDU-Fraktion. „Ich bedauere, dass ich nicht gleich reagiert habe, aber wir waren alle so baff. Das war ein Hammer, den wir als Fraktion nicht erwartet haben.“ Der 54-jährige Kamolz ist mit sofortiger Wirkung von allen seinen kommunalpolitischen Ämtern und als ehrenamtlicher Feuerwehrmann zurückgetreten.

Die Anschuldigungen gegen Brückner „vor allem in der Öffentlichkeit sind ein Unding“, das hätte in den nichtöffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung gehört, so Grunert. Peter Kamolz sei ein „1-A-Fachmann“, das sei unbenommen. „Aber er hat mich sich und der Verwaltung ein Problem.“ Kamolz überziehe das Rathaus mit unzähligen Anfragen und erschwere dort so das Arbeiten. Grunert sprach von „fast 200 Anfragen“. Gemeindevertreter müssten Fragen stellen dürfen, dürften damit aber die Verwaltung nicht vom Arbeiten abhalten. „Es geht um das Maß.“

Harry Grunert (CDU) ist Gemeindevertreter in Kloster Lehnin und Ortsvorsteher von Grebs. Quelle: Jacqueline Steiner

Der Vorwurf, Brückner manipuliere Protokolle von Sitzungen sei unhaltbar, da jeder Sitzungsleiter das Protokoll unterschreiben müsse, sagt Grunert. Auch die Anschuldigung Kamolz, der Haushalt sei nicht ausreichend besprochen worden, stimme nicht.

Zustimmung bei Informationspolitik

Grunert stimmt Kamolz in dem Punkt zu, „dass die Öffentlichkeitsarbeit und Informationspolitik der Gemeinde verbesserungswürdig sei. „Ich meine nicht die Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Bürgern, die ist sehr gut. Ich meine die Informationspolitik gegenüber Gemeindevertretern“, so Grunert. Kamolz wirft Brückner vor, die Gemeindevertreter zu spät mit Informationen zu wichtigem Verwaltungsgeschehen zu informieren.

Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos, l. ) und der Vorsitzende der Gemeindevertretersitzung, der Landtagsabgeordnete Udo Wernitz (SPD), während der Verlesung der Rücktrittserklärung Peter Kamolz'. Quelle: Marion von Imhoff

Dem Vorsitzenden der Gemeindevertreterversammlung, Udo Wernitz ( SPD), wirft Grunert vor, dass dieser hätte eingreifen und zur Einhaltung der Geschäftsordnung aufrufen müssen.

Schade kritisiert Verwaltung

Tilo Schade (Baumfreunde) aus Lehnin gehört der Fraktion mit SPD und Linken an, deren stellvertretender Vorsitzender Peter Kamolz war. „Alle Punkte, die er ansprach, haben einen Bezug zur Wahrheit, wenn sie auch manchmal hypothetisch sind“, sagt Schade. Er selbst könne es nicht beweisen, „das man sagen kann, da wird manches getrickst. Manches hat einen komischen Beigeschmack, aber das ist nichts Ungewöhnliches in der Politik“, so Schade weiter. Bestätigen könne er etwa den Vorwurf, dass Ideen aus dem Lehniner Ortsbeirat „müde belächelt werden von der Verwaltung und die dann später die Ideen als eigene präsentiert. Das ist nicht fair“.

Er selbst habe viel von der Beharrlichkeit des Fraktionskollegen gelernt, die nun fehlen werde. Die Rücktrittserklärung wende sich nicht nur gegen den Bürgermeister, sondern auch gegen Ja-Sager im Gemeinderat.

Die Trechwitzer Björn Dähne (l.) und Ortsvorsteher Wolfgang Koßmehl. Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

Björn Dähne sitzt für den Freizeit- und Jugendverein Trechwitz im Kloster Lehniner Gemeinderat und bildet eine Fraktion mit den Freien Bürgern und Bauern. Der stellvertretende Ortsvorsteher von Trechwitz sagt zu dem Rücktritt von Peter Kamolz, „das ist schade, er ist ein engagierter Mann und einer, der immer alles genau wissen wolle. So hat sich eine persönliche Fehde mit Herrn Brückner aufgebaut“, so Dähne. „Ich persönlich glaube nicht, dass in der Verwaltung gelogen und betrogen wird“.

Von Marion von Imhoff