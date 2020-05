Reckahn und Krahne sind in den Ferien nicht länger abgehängt

Kloster Lehnin

Wenn berufstätige Eltern in den Schulferien zur Arbeit fahren, haben sie ein Problem. Für ihre Kinder fährt kein Bus nach Golzow zum Hort der Grundschule. Die vielfach kritisierte Situation wird sich mit den bevorstehenden Sommerferien ändern. Die Kloster Lehniner Gemeindevertreter stimmten bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig für die Finanzierung von zwei Zusatzbussen der Linie 551.

Außerplanmäßige Ausgabe

Für die von der Kommune mitfinanzierte Dienstleistung hat die Verwaltung 3500 Euro eingeplant, obwohl Kloster Lehnin wegen der Corona-Krise außerplanmäßige Ausgaben vermeiden will. Doch für die Verbesserung der Anbindung von Reckahn und Krahne an das Busnetz will die Kommune nun in die Haushaltskasse greifen. Die jährlich berechnete Ausgabe soll aus dem Verkauf der Anteile Kloster Lehnins am Energieunternehmen EMB erfolgen.

Eltern, Bürger und Kinder aus Reckahn und Krahne mit Unterschriftenlisten, auf denen Zusatzbusse in den Ferien gefordert wurden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Was ist geplant? Die Linie 551 soll einmal vormittags nach Golzow fahren. Der sogenannte Hortzubringer steht als Linienfahrt natürlich allen Bürgern zur Nutzung offen. Die Rückfahrt erfolgt einmal am Nachmittag. Eltern und Ortsvorsteher aus beiden Kloster Lehniner Ortsteilen hatten lange für eine Lösung gekämpft. Zunächst war es dem Kreistagsabgeordneten Berthold Satzky (SPD) gelungen, den Landkreis als Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs von der Notwendigkeit eines Hortzubringers zu überzeugen.

Gemeinde will prüfen

Allerdings ist mit den Zusatzbussen eine Bedingung verknüpft. Die Gemeinde musste sich zu einer Kostenbeteiligung in Höhe von 3500 Euro bekennen, weil eine Umplanung regulärer Busse nicht in den bestehenden Fahrplan passt. Diese Hürde ist nun mit dem Beschlusss der Kloster Lehniner Gemeindevertreter genommen. Allerdings lässt sich die Gemeinde eine Hintertür offen. Kloster Lehnin will die tatsächliche Nachfrage in diesem Jahr überprüfen. Sollte die Resonanz ausbleiben, soll für 2021 neu entschieden werden. Grund: Schon einmal wurden Zusatzbusse angeboten, die am Ende kaum besetzt waren. Allerdings hat sich inzwischen die Kinderzahl in Reckahn und Netzen deutlich erhöht. Derzeit ist jedoch völlig unklar, welche Auswirkungen die Corona-Krise ausgerechnet in Krahne und Reckahn auf die künftige Nutzung des Golzower Horts hat.

Von Frank Bürstenbinder