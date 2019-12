Reckahner Kita-Kinder führen „Die Weihnachtsgeschichte“ auf

Reckahn

Auch das ist schon traditionell im Reckahner Ortsteil der Gemeinde Kloster Lehnin: Der Förderverein Historisches Reckahn lädt in Kooperation mit der Brandenburger Bank und der Kirchengemeinde Reckahn am Wochenende nach dem 6. Dezember zum Nikolausmarkt ein. Die Händler und Besucher kommen meist nicht zum ersten Mal nach Reckahn und freuen sich über das jährliche Wiedersehen im historischen Gemäuer. Im Gewölbekeller ist es warm und gemütlich, vor dem Schloss laden Glühwein und Feuerschalen zum Verweilen ein. Im Gartensaal erleben Eltern und Großeltern ein liebevoll eingeübtes Programm der Kinder aus der Kita „Sonnenschein“.

Bei Handwerkern zuschauen

Liebhaber handgefertigter Mitbringsel konnten auch in diesem Jahr an zahlreichen Ständen das passende Stück zum Verschenken oder für den Eigenbedarf finden. Vom Schokoapfel, über Whiskykreationen, verschiedenen Holzarbeiten, Keramik und Schmuck war für jeden Geschmack etwas dabei. Teilweise konnten die Besucher den Handwerkern auch über die Schulter schauen und fachsimpeln.

Doris Noack mit Lena und Pia Schonert Quelle: Petra Müller

So bei Doris Noack aus Briest, die schon seit dem ersten Markt mit ihrem Spinnrad und Filzarbeiten aus Briest nach Reckahn kommt. Sie freut sich über jeden Interessierten und erklärt geduldig, wie aus dem Wollflies von Schaf „Anita“ aus Berge im Havelland ein Faden für Socken oder Pullover entsteht. Besonders begehrt sind ihre selbstgefilzten Äpfel und Schneemänner. Besonders groß war die Freude als Lena und Pia Schonert aus Krahne mit der ganzen Familie sie an ihrem Platz besuchte. Die beiden Mädchen sind richtige Fans und schauen auf jedem Markt bei Doris Noack vorbei. So entstand schon vor fünf Jahren ein erstes Foto von Lena mit Frau Noack am Spinnrad.

Schafwolle und Schmuck

Am anderen Ende des Kellers war Familie Behling vom Weseramer Skuddenhof mit zahlreichen Schafwollprodukten dabei. Bei den passionierten Schafzüchtern gab es neben tollen Produkten auch viele Informationen zu den genügsamen Naturpflegern. Jessika Dörhöfer kam aus Plaue mit Schmuck und Kunsthandwerk. Die schönen Stücke sind Unikate aus Lateinamerika. Besonders anziehend für Kinder waren die Frösche aus Ton, denen man ein täuschend echtes Quaken entlocken konnte.

Schüler der Nordend-Schule Eberswalde Quelle: Petra Müller

Sehr engagiert boten die Schüler der Theatergruppe der Eberswalder „Nordend- Schule“ ihre selbstgebastelten Weihnachtsdörfer, -lichter, -schachteln und-sterne an. In Reckahn fanden sie einen Markt, der nicht professionell organisiert ist und auch für Schüler eine gute Verkaufsmöglichkeit bietet. Der Erlös soll für eine Gruppenfahrt der Theaterkinder verwendet werden.

Kita-Kinder mit Programm

Bäckerei Heuer aus Golzow hatte viele weihnachtliche Leckereien wie Dominosteine, Plätzchen und spezielles Weihnachtsbrot im Angebot.Unverzichtbarer Höhepunkt jedes Adventsmarktes ist das Programm der Kita „Sonnenschein“. Alle Gruppen hatten ein kleines weihnachtliches Programm eingeübt, das die Zuschauer eng gedrängt im Gartensaal verfolgten. Neben kleinen Gedichten und Liedern wurde „Die Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens aufgeführt, dass die Vorschulkinder einstudiert hatten. Der Nachwuchs wurde von den stolzen Eltern eifrig fotografiert und gefilmt.

Die Bigband der Freien Musikschule Brandenburg in der Reckahner Kirche. Quelle: Petra Müller

Natürlich gehört auch in Reckahn ein umfangreiches kulinarisches Angebot zum Markt. Waffeln und Kuchen der Landfrauen, Erbsensuppe der Göttiner Freiwilligen Feuerwehr und Grillwurst vom Feuerwehrverein Reckahn wurden reichlich verzehrt. Der Erlös kommt in jedem Fall einem gemeinnützigen Zweck zugute.

Reckahner Landfrauen am Waffelstand. Quelle: Petra Müller

Den stimmungsvollen musikalischen Abschluss des Adventsmarktes bildete in diesem Jahr das Konzert der Bigband der Freien Musikschule Brandenburg in der Barockkirche unter dem Motto „Mit Swing und Rock in den Advent“. Die Hobbymusiker unter Leitung von Felix Komoll wurden dabei von vier Brandenburger Sinfonikern unterstützt. Sängerin Anett Günther führte dabei locker und amüsant durch das Programm.

Von Petra Müller