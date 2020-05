Kloster Lehnin

Aus Reckahn überschlagen sich die Nachrichten. Nach der laborbestätigten Infektion einer Erzieherin will Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner die Kita Sonnenschein in Reckahn definitiv ab kommenden Montag für die nächsten Tage schließen. „Wir organisieren eine umfangreiche Desinfektion, wie es auch in der Kita Netzen geschehen ist. Dazu ist es erforderlich den Kita-Betrieb vorübergehend einzustellen“, sagte Brückner der MAZ.

Eltern werden informiert

Aktuell ist die Verwaltung mit der Information der Eltern beschäftigt. Betroffen von der Schließung sind über 20 Mädchen und Jungen, die sich derzeit in der Notbetreuung befinden. Inzwischen steht in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung fest, dass für acht Kinder und vier von sieben Erzieherinnen eine häusliche Quarantäne angeordnet wird.

Am Montag keine Betreuung

Problem: Für die restlichen Kinder kann zumindest für Montag keine Betreuung durch die Kommune organisiert werden. „Wir kriegen das übers Wochenende nicht hin. Erst am Freitag hatten wir uns mit den Kita-Leitungen neu aufgestellt. Jetzt muss auch diese Planung erst wieder überdacht werden. Denn wir müssen in den Einrichtungen die Hygiene- und Abstandsregeln in der Notbetreuung einhalten“, so Bürgermeister Brückner.

Von Frank Bürstenbinder