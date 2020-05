Reckahner Kita nach Corona-Fällen bei Kindern bis 29. Mai geschlossen

Kloster Lehnin

Die Ansteckung einer Erzieherin in der Kita „Sonnenschein“ in Reckahn mit dem Covid-19-Virus ist nicht der einzige Fall in der kommunalen Kindertagesstätte geblieben. Am Dienstag wurde bekannt, dass inzwischen auch Kinder positiv auf Corona getestet wurden.

Gemeindevertreter informiert

Bei der ersten Gemeindevertretersitzung nach Ausbruch der Corona-Pandemie am Dienstagabend bestätigte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner: „Nach bisherigen Erkenntnissen sind zwei Kinder sowie eine technische Kraft mit dem Corona-Virus infiziert.“

Nach weiteren Corona-Fällen bleibt die Reckahner Kita Sonnenschein bis zum 29. Mai geschlossen. Quelle: JACQUELINE STEINER

Folge: die nach der Desinfektion am Dienstag wieder für die Notbetreuung geöffnete Kita in Reckahn wurde nun vom Gesundheitsamt bis zum 29. Mai geschlossen. Zuletzt wurden vier Kinder von zwei Erzieherinnen betreut. Für alle Personen wurde häusliche Quarantäne angeordnet.

Erster Fall vorige Woche

Als der erste Fall Ende voriger Woche bekannt wurde, befanden sich in der Einrichtung 18 Kinder in der Notbetreuung. Das Gesundheitsamt hatte bereits am Wochenende für vier von sieben Erzieherinnen sowie für acht Kinder häusliche Quarantäne angeordnet.

Krisenmanagement verteidigt

Gemeindevertreter Frank Niewar hatte im Vorfeld der öffentlichen Sitzung einen Fragenkatalog zum Thema Corona beim Bürgermeister eingereicht. Brückner verteidigte das kommunale Krisenmanagement. Doch hätten Maßnahmen der Verwaltung keinen Einfluss auf Ansteckungen im häuslichen Bereich, wie es in Kloster Lehnin geschehen sei. Den Vorwurf eines „gescheiterten Krisenmanagements“ wies Brückner vehement zurück. „An keiner Stelle des gesellschaftlichen Lebens kann eine Ansteckung ausgeschlossen werden“, so Brückner.

