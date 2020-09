Reckahn

Seit vielen Jahren fordert die Freiwillige Feuerwehr Reckahn Investitionen in ihr Gerätehaus. Auch Reckahns Ortsvorsteher Klaus Perle bescheinigt dem Gebäude seit Langem schon, „das schlechteste und primitivste von ganz Kloster Lehnin“ zu sein. Nun können die Kameraden aufatmen über eine gute Nachricht: Die Gemeindevertreter von Kloster Lehnin haben am Dienstagabend auf ihrer Sitzung die Gesamtfinanzierung von rund 600.000 Euro für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Reckahn beschlossen.

Das vorhandene Gebäude, errichtet 1938 und 1939, soll Teil des Neubaus werden. Das sieht die derzeitige Planung vor. Das Feuerwehrgerätehaus mit seinem hohen Schlauchturm ist im Dorfkern ortsbildprägend, so ist seine Integration in den Neubau für die Reckahner sicher auch eine schöne Nachricht in diesem Zusammenhang. Realisiert werden soll das Bauvorhaben im kommenden Jahr. Dafür wird die Gemeindeverwaltung nun Fördermittel beantragen.

Feuerwehr Reckahn mit Vize-Wehrführer René Wiegandt, Ehrenmitglied Roland Wrusch und Wehrführer Andreas Hummel (v. l.) im Dezember 2018. Quelle: Marion von Imhoff

Es herrschen Enge und Kälte

Die gesetzlichen Vorgaben an ein Gebäude dieser Art hätten nicht mehr einhalten können, sagt Ortswehrführer Andreas Hummel. Die Arbeitsbedingungen für die ehrenamtlichen Brandschützer waren belastend. Mit der Enge und Kälte müssen die Feuerwehrleute zurechtkommen.

Das neue Gebäude wurde nun mit der Unfallkasse abgestimmt. Ein externer Planer hat dazu eine Vorplanung geschaffen und dabei Wünsche der Feuerwehrleute weitestgehend berücksichtigt, wie Andreas Hummel berichtet.

Umkleide in der Garage

Die Kameraden der Feuerwehr müssen sich derzeit in der Garage umziehen. Dafür muss das Fahrzeug, das nur knapp in die Garage passt, erst hinausgefahren werden. Heizung gibt es keine in der Halle. Bei strengen Wintern droht uns das Wasser auf dem Fahrzeug einzufrieren. Not besteht an Sanitär- und Umkleideräumen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reckahn zählt zu den 13 Ortswehren in Kloster Lehnin und besteht seit 87 Jahren. Ihr Wehrführer ist der stellvertretende Ortsvorsteher Andreas Hummel. „Ich habe mich in den Ortsbeirat wählen lassen, um mich auch für die Belange der Feuerwehr stark zu machen“, so der Kommunalpolitiker, der mit großer Erleichterung den Beschluss aufnimmt.

Bauantrag noch 2020

Die Räume sind so eng, dass sich die Brandschützer derzeit nur unter freiem Himmel zum Üben treffen können, um die Corona-Abstandsregeln einhalten zu können, berichtet Andreas Hummel.

Der Bauantrag für das neue Gerätehaus soll noch in diesem Jahr gestellt und der Bau selbst 2021 begonnen und fertiggestellt werden. Das vorhandene Haus soll als Schulungs- und Aufenthaltsraum genutzt werden. Verbunden über den Eingang soll daneben der mehr als 200 Quadratmeter große Neubau entstehen. Dort ist Raum für Herren- und Damenumkleideräume, Sanitärtrakt mit Duschen für Männer und Frauen, Lagermöglichkeiten für die Rettungsausstattung und Gerätschaften und eine große Fahrzeughalle mit den vorgeschriebenen Abzugsleitungen.

Aktiv in der Feuerwehr sind 14 Männer und Frauen aus Reckahn. Drei Kameraden sind Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung, zehn Kinder üben in der Jugendfeuerwehr.

Von Marion von Imhoff