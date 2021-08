Reckahn

Im Kloster Lehniner Ortsteil gibt es einen Grund zum Feiern. Die neugestaltete Dorfmitte ist fertig. Aus diesem Grund laden der Feuerwehrförderverein Reckahn und der Ortsbeirat mit anderen Reckahner Vereinen an diesem Sonnabend, 4. September, zu einem Spielplatzfest hinter dem Feuerwehrgerätehaus ein. Dort wurde in den vergangenen Monaten fleißig gearbeitet. So ist zum Beispiel eine Boule-Anlage für eine neue Freizeitbeschäftigung entstanden. Außerdem wurden neue Spielgeräte für die Kinder aufgebaut. Jetzt kann das Areal offiziell seiner Bestimmung übergeben werden – unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Reckahner Landfrauen backen Waffeln

Um 14.30 Uhr soll das fröhliche Treiben beginnen. Mit Kaffee und Kuchen werden die Frauen des Feuerwehrfördervereins die Gäste verwöhnen. Für die Kinder gibt es Attraktionen wie eine Hüpfburg, Kinderschminken, Seifenblasen und Basteln mit den Landfrauen. An einer Bar gibt es Fruchtsäfte und Milchshakes für die jungen Gäste. Die Landfrauen backen Waffeln, laden zu einen Quizz ein, bei dem es auch Preise zu gewinnen gibt, und werden mit den Kindern aus Getreide schöne Sachen Basteln. Beim Kegeln winken den besten wertvolle Preise. Abends wird zum Tanz mit einer kleinen Feuershow geladen.

Von Petra Müller