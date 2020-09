Kloster Lehnin

Eine Rentnerin hat am Dienstag in Kloster Lehnin einem Polizisten ins Gesicht gespuckt. Ein Notarzt hatte zuvor die 69-Jährige die Zwangseinweisung in eine Fachklinik angeordnet. Weil die Frau randalierte, forderte der Rettungsdienst den Begleitschutz durch einen Polizeibeamten an.

Während des Transportes im Rettungswagen sollte die Frau dann fixiert werden, die offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation tobte. Unvermittelt aber gelang es der Kloster Lehninerin, sich die Gesichtsmaske abzustreifen und dem Beamten anzuspucken. Sie traf ihn im Gesicht.

Der Polizist erstattete gegen die Frau Anzeige wegen Körperverletzung. Während des weiteren Transport der Frau in die Klinik kam es nach Polizeiangaben dann zu keinem Zwischenfall mehr.

