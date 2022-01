Rietz

Und wieder musste in diesem Monat der alljährliche Höhepunkt im Gemeindeleben von Rietz ausfallen. Der Schepperball fiel allerdings nicht vordergründig Corona zum Opfer, sondern der Schließung der Gaststätte „Zum Seeblick“.

Im Sommer 2020 war die Gastwirtin Walburga Meier überraschend verstorben. Seitdem ist die Gaststätte mit dem großen Saal geschlossen. „Wir hoffen natürlich noch, dass sich ein neuer Betreiber findet“, so Ronny Linke, der den Schepperverein seit dem Jahr 2014 führt.

Lange Tradition der Schiffer in Rietz

Im Januar 2020 waren die Männer des Vereins letztmalig im Januar durch das Dorf marschiert. Vorneweg das mit bunten Bändern geschmückte Kahnmodell, das an die Tradition der Rietzer Schiffergilde erinnert. Der 1893 gegründete Schepperverein war der direkte Nachfolger der Schiffergilde. Als Tradition wurde auch der Schepperball mit übernommen.

Am Tag des Balles holen die Männer den kleinen Kahn, er stammt aus dem Jahre 1859, im Gleichschritt in die Gaststätte, wo er über der Tanzfläche aufgehängt wird. Anschließend findet die Generalversammlung statt. Und am Abend folgt dann der Ball.

Im vorigen Jahr wich der Verein in den Sommer aus. Auf dem Festplatz hinter der Feuerwehr konnte nach dem Marsch durch das Dorf unter den Klängen der Bollmann-Musikanten zumindest die Versammlung abgehalten werden. Fünf Neueintritte und fünf Sterbefälle gab es in den vorangegangenen anderthalb Jahren im Verein. Also auch fünf Beisetzungen.

Und das ist letztlich auch der Zweck des Scheppervereins, „die Hilfe bei der Bestattung seiner Mitglieder und Familienangehörigen auf Gegenseitigkeit“. Neben einer finanziellen Unterstützung bei den Beerdigungskosten zählen auch das Ausheben der Grube und das Tragen des Sarges dazu.

Konstant zählt der Verein um die 200 Mitglieder, so dass fast jeder zweite Rietzer dem Verein angehört. Auch der Brandenburger Ex-Oberbürgermeister Helmut Schliesing und der einstige Stahl-Fußballer Christoph Ringk gehören dem Verein an. Jedes neue Mitglied ist angehalten, ein Band zu stiften. Die älteste Schleife stammt immerhin aus dem Jahre 1781.

„Wir werden wohl wieder in diesem Sommer auf dem Festplatz zusammen kommen“, so Ronny Linke. Den Marsch durch das Dorf und auch die Versammlung werde es auf jeden Fall geben. Je nach Coronalage könnten auch noch einige Aktivitäten hinzukommen. Konkrete Planungen gebe es aber derzeit noch nicht.

