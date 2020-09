Rietz trauert um Walburga Maier

Rietz

Bei ihr feierten Generationen, trafen sich Menschen zu fröhlichen und traurigen Anlässen. Im Saal wurde geschwoft und diskutiert. Von einem Tag auf den anderen ist alles anders im Dorf. Walburga Maier ist tot. Die Inhaberin der Rietzer Traditionsgaststätte „Zum Seeblick“ verstarb am Dienstag plötzlich und unerwartet bei einer Radtour in der Umgebung. Ihr Sohn Guido kommunizierte den schmerzlichen Verlust am Mittwoch via Facebook. Nun bleibt der beliebte Treffpunkt vorerst geschlossen.

In guter Erinnerung

In Rietz hat der Tod der beliebten Gastwirtin Bestürzung und Trauer ausgelöst. Ortsvorsteherin Petra Gorgas sagte der MAZ: „Wir sind alle geschockt. Mit Walburga Maier ist eine Legende von uns gegangen. Viele haben noch gar nicht realisiert, dass sie nicht mehr unter uns weilt.“ Im Gedächtnis wird sie den Menschen in Rietz und den umliegenden Orten nicht nur als unermüdliche Kneipenchefin bleiben.

Erinnerung: Walburga Maier bewirtet die Jäger des Kreisjagdverbandes bei ihrer Jahresversammlung. Quelle: MAZ

Mehrere Jahrzehnte hatte sich Walburga Maier als Gemeindevertreterin und nach der Bildung von Kloster Lehnin als Ortsbeirätin für ihr Heimatdorf engagiert. „Sie wird uns immer als gute Ratgeberin und herzliche Mitbürgerin in Erinnerung bleiben“, so Ortsvorsteherin Gorgas. Walburga Maier wäre noch in diesem Jahr 70 geworden. Ans Aufhören dachte die mitten aus dem Leben gerissene Gastwirtin noch lange nicht.

Von Frank Bürstenbinder