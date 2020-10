Rietz

Wenn dem Dorf Unheil droht, fallen die Rietzer aus den Betten. Das liegt an der neuen Sirene, die den Alarm ab sofort über vier Schalltrichter in die Ortslage trägt. Entscheidend für die weit hörbare Warnung der Einwohner ist die Montage der Anlage an einem freistehenden Mast in 13 Meter Höhe in Nachbarschaft des gerade erweiterten Gerätehauses. Am Freitagnachmittag gab es Probealarm.

Das besondere an der Technik: Die Zentraleinheit der Sirene kann per Laptop angesteuert werden. Kloster Lehnins stellvertretender Gemeindewehrführer Thomas Preuschoff erklärte den Vorteil der Funklösung: „Auf dem Bildschirm sind bereits verschiedene Signaltöne hinterlegt. Corona-Alarm, Feuer und andere Katastrophen. Außerdem wird die Betriebsbereitschaft der einzelnen Bauteile angezeigt – vom Netzteil über die Notstrombatterie bis zum Verstärker und Treiber. So lassen sich mögliche Störungen schnell eingrenzen.“

Was Preuschoff zusammen mit dem Rietzer Ortswehrführer David Lehmann testete, war eigentlich nur eine Episode am Rande der Eröffnung der 190 000 Euro teuren Gerätehauserweiterung. So wurde in den vergangenen Monaten an die bestehende Fahrzeughalle ein Pendant angebaut. Die zusätzliche Fläche ist jetzt der Stellplatz für das Iveco-Einsatzfahrzeug der Rietzer. Außerdem haben die Frauen der Freiwilligen Feuerwehr einen separaten Umkleideraum samt Sanitäranlage bekommen. Der Anbau ist rund sechs Meter breit und 13 Meter lang. Weil im Zuge der Baumaßnahme auch der Altbau eine frisch geputzte Fassade erhielt, erscheinen beide Bauphasen wie aus einem Guss. Zumal sich beide Fahrzeughallen unter einem gemeinsamen Spitzdach befinden.

Bekanntlich erfolgte die Realisierung nicht ganz ohne Probleme. Unter anderem waren es Nachforderungen der Feuerwehrunfallkasse, die das Rietzer Gerätehaus um rund 30 Prozent teurer machten als ursprünglich geplant. Im Kern ging es um eine Veränderung der Raumaufteilung, zusätzliche Brandschutztüren und die Beleuchtung der Fahrzeughalle. Außerdem wurden zusätzliche Anforderungen an die Gründung des Anbaus gestellt. Dafür gab es einen Nachschlag bei den Fördermitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm des Landes. Zusätzlich zu dem Förderscheck über 72 000 Euro, den Ende 2018 noch der damalige Innenminister Karl-Heinz Schröter in Rietz übergab, floss eine Unterstützung von rund 20 000 Euro. Die Gemeinde Kloster Lehnin brachte als Träger des Brandschutzes rund 100 000 Euro an Eigenmitteln auf.

Noch musste das Rietzer Feuerwehrauto die neue Fahrzeughalle nicht zu einem scharfen Einsatz verlassen. Gemeinsam mit Bürgermeister Uwe Brückner, Bauamtsleiterin Angela Böttge sowie den beiden Ortsbeiratsmitgliedern Petra Eimer und Bärbel Schulze durchschnitt Ortswehrführer David Lehmann das rot-weiße Band, um den Anbau seiner Bestimmung zu übergeben. „Wir gehen den eingeschlagenen Weg der Investitionen in unsere Feuerwehren konsequent weiter“, kündigte Bürgermeister Brückner in seiner Rede an. So sind in den nächsten Jahren bauliche Erneuerungen in Reckahn und danach in Trechwitz geplant.

Auf Sparflamme

Überschattet wurde die Einweihung des erweiterten Gerätehauses von der sich wieder zuspitzenden Corona-Lage. So wird das Feuerwehrleben in Rietz und ganz Kloster Lehnin auf Sparflamme zurückgefahren. „Für die Jugendfeuerwehren haben wir die Ausbildung schon eingestellt. Es wird keine Versammlungen und zentrale Ehrungen geben. Und die Mitglieder unserer Einsatzabteilungen treffen sich nur, wenn es zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft notwendig ist“, sagte Kloster Lehnins Vize-Gemeindewehrführer Preuschoff der MAZ.

