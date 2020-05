Rochow-Museum in Reckahn bekommt 7000 Euro Corona-Hilfe

Reckahn

Das Rochow-Museum im Schloss Reckahn hat vom Land eine sogenannte Corona-Hilfe in Höhe von 7000 Euro erhalten. „Das Geld hilft dabei, Einnahmeverluste abzumildern“, erläuterte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) in dieser Woche. Die landesweite Hilfsprogramm für Kultureinrichtungen beträgt 35 Millionen Euro. Die Zuwendung kommt gerade rechtzeitig vor dem 43. Internationalen Museumstag am Sonntag, 17. Mai. An diesem Tag wird es in den Reckahner Museen Sonderöffnungszeiten geben, kündigte Museumsleiterin Silke Siebrecht-Grabig gegenüber der MAZ an.

Keine Führungen möglich

So sind die Museen am Samstag und Sonntag sowie an den Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Von Dienstag bis Freitag ist der Besuch nach Absprache möglich. Diese Besucherzeiten gelten zunächst bis zum 1.Juni. Um die Hygiene-Auflagen und die Abstandsregelung einzuhalten, sollen die Besucher einzeln eintreten und sich in notwendiger Distanz durch die Ausstellungsräume bewegen. Museumsführungen und historische Schulstunden sind leider nicht möglich. Das Museumscafé bleibt weiterhin geschlossen. Ständig besetzt ist das Büro dienstags bis freitags von 10 bis 15 Uhr.

