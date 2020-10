Reckahn

Der Betrieb der Rochowakademie mit Gästehaus in Reckahn im aufwendig sanierten Renaissancebau ist erst im August angelaufen. Im schwierigen Corona-Jahr. Wie erleben das die neuen Mitarbeiter, wie sind die 23 Gästezimmer nachgefragt, wie will das Haus den Lockdown im Tourismusgewerbe im November bewältigen? Leiterin Marita Müller hat dazu ein klares Marketing-Konzept: „Wir setzen auf Monteure.“

Denn anders als touristische Reisen sind Dienstreisen und Übernachtungen aus beruflichen Gründen auch während des am 2. November beginnenden vierwöchigen Lockdowns erlaubt. Ein Angebot, das offenbar ankommt, immerhin gibt es in üblichen Hotels nicht die Möglichkeit, in einem Biedermeierbett von 1830 aus dem Familienbesitz derer von Rochow zu nächtigen. Ab 62 Euro kostet die Übernachtung im Einzelzimmer. Doch Marita Müller sagt offen: „Die Preise sind jetzt zu Beginn verhandelbar.“ Auch das wohl Folge des Starts eines solch ehrgeizen Projektes während einer Pandemie. Der 1605 errichtete Renaissancebau wurde für 3,8 Millionen Euro saniert. Eigentümer ist die Stiftung „Der Kinderfreund“. Feierliche offizielle Eröffnung war der 11. September.

Marita Müller ist besonders stolz auf den multifunktionalen Saal im Gästehaus. Quelle: Rüdiger Böhme

„Corona ist Dauerbelastung“

Doch was macht diese Zeit mit den Mitarbeitern der Rochowakademie, die wie Severine Meiser etwa erst vor wenigen Wochen ihre Stelle angetreten haben. Die 29-jährige zweifache Mutter ist offen: „Corona ist eine Dauerbelastung familiär und beruflich“, sagt die Golzowerin. Da sei die ständige Sorge, jemand in der Familie könne sich anstecken. Und: „Ich muss Angst haben, existiert mein Job noch? Wie lange existiert er noch?“

Marita Müller leitet die Rochowakademie und das Gästehaus. Quelle: Rüdiger Böhme

Wer sind die Menschen, die ihre berufliche Tätigkeit dem Betrieb der Rochowakademie, widmen? Eins wird sofort deutlich: Sie harmonieren, scherzen untereinander, wirken sehr engagiert und entspannt, kurz: Die Arbeitsatmosphäre stimmt.

Da ist Marita Müller, die Chefin im Haus. Seit 2012 ist sie bereits stellvertretende Leiterin der Reckahner Museen und Projektmanagerin. Diese Aufgaben wird die studierte Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin auch weiterhin ausüben. Museumsleiterin Silke Siebrecht-Grabig und Marita Müller vertreten sich gegenseitig. Geboren ist Marita Müller im thüringischen Nordhausen. Sie lebt in Berlin und pendelt jeden Tag mit dem Auto nach Reckahn.

Nach der Eröffnung der Akademie und des Gästehauses sei der der Betrieb vielversprechend angelaufen, sagt Marita Müller. Die Gäste haben Natur und Kultur in Reckahn gepriesen. Auf vier Buchungswebportalen ist die Rochowakademie für Reisende zu finden. Schwierig sei es in den vergangenen Wochen gewesen, Reisende aus Corona-Hotspots abweisen zu müssen. Ein paar Tagungen seien über die Bühne gegangen mit jeweils bis zu 25 Teilnehmern. Abstand und Hygienekonzept würden strikt eingehalten, so Marita Müller. Sie weiß aber auch, dass sich in diesem Jahr Unternehmen mit Tagungen zurückhalten angesichts Corona.

Franziska Jakobowski arbeitet als Zimmermädchen in der Rochowakademie. Quelle: Rüdiger Böhme

Für Zimmermädchen und Servicekraft Franziska Jakubowski, 32, ist die Anstellung der Traumjob schlichthin. „Es macht sehr viel Spaß und ist ein entspanntes Arbeiten und ich bin nachmittags zu Hause bei meinen Kindern.“ Die alleinerziehende Mutter zweier Kinder hat zwar familiäre Unterstützung, doch familienfreundliche Arbeitszeiten seien ihr wichtig.

Die gelernte Kauffrau im Einzelhandel hat drei Jahre im Café eines Seniorenheims gearbeitet, dort verlor sie mit dem Lockdown im Frühling ihre Stelle. „Dass ich hier zum 1. September anfangen konnte, war für mich von großer Bedeutung“, sagt die Brandenburgerin Franziska Jakubowski. Sie ist bei Festen für das Bankett zuständig. Als Zimmermädchen reinigt sie alle Räume und desinfiziert sie anschließend.

Liebevoll und frisch bezogen werden die Betten in den Zimmern des Gästehauses von Franziska Jakobowski. Quelle: Rüdiger Böhme

Angst um den Job

Wie geht es ihr in dieser Zeit, was bedeute Corona für sie, was der Lockdown? „Es ist ganz schlimm, furchtbar, gerade wenn man erst angefangen hat zu arbeiten und sich so lange gefreut hat.“ Jetzt mache sie sich Gedanken, ob ihre Arbeit überhaupt noch bezahlbar sei. Sie hoffe, dass sie weiterhin gebraucht werde im Gästehaus. „Es ist schon schwer.“

Ob für das insgesamt siebenköpfige Team Kurzarbeit beantragt werde, sei noch offen, sagt Marita Müller. „Die Stiftung berät dazu.“ Ein Hotelier stehe ihnen zur Seite, um Corona-Hilfen zu beantragen. „Jetzt ist die Abwartesituation. Wenn eine Woche mal keiner da ist, machen wir daraus noch keine Sache.“

Mario Kuhfeldt ist der Hausmeister des Gästehauses und sorgt jetzt in den kälteren Tagen auch für wohlige Wärme. Quelle: Rüdiger Böhme

Der einzige Mann im Team ist Hausmeister und -techniker Mario Kuhfeldt. Der Reckahner ist gelernter Motoren- und Traktorenschlosser und schätzt seine neue Arbeit, die er am 1. August angetreten hat. „Es ist abwechslungsreich, ich mag die Ordentlichkeit und Freundlichkeit hier.“ Sein innigster Wunsch: „Dass der Lockdown und Corona ein Ende nehmen.“

Sein erster Gang morgens führt Maro Kuhfeldt zur modernen Gasheizung. Das Haus verfügt im Erdgeschoss sogar über Fußbodenheizung. Immerhin stammt das Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert.

Glücklich im neuen Job

Die Bürokauffrau Severine Meiser hat erst zum 1. Oktober angefangen. „Ich komme gar nicht aus dem Zimmerservice-Bereich, aber ich wollte mich der Herausforderung stellen. Ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin.“ Das Team sei klein und familiär. „Das ist das Schönste. Es hat sofort funktioniert.“ Sie habe sich willkommen gefühlt. Und gebe es Probleme, würden die bei Teamsitzungen schnell aus dem Weg geräumt, sagt Severine Meiser.

Ihre Aufgabe ist die Büroarbeit, Mails beantworten, Rechnungen schreiben. Wer in der Rochowakademie anruft, landet bei Severine Meiser: „Genau!“, sagt sie und lacht. Zuvor war sie als Kraftfahrerin und Büroangestellte in einer Firma beschäftigt. Ihre Kinder sind ein und zweieinhalb Jahre alt. Sie hofft, dass die Kita offen bleibt. „Ich müsste zu Hause bleiben und ich weiß nicht, ob das dann für den Betrieb tragbar wäre.“

Sie arbeitet im Gästehaus als Bürokauffrau und Servicekraft: Severine Meiser aus Golzow. Quelle: Rüdiger Böhme

Zum Team gehört auch Jana Ließ, die 36-Jährige arbeitet als Hauswirtschaftshelferin. Seit 19 Jahren ist Reckahn ihre Heimat. Jana Ließ kocht für das Frühstück der Gäste literweise Kaffee, brät Rührei und betreut das Buffet, notfalls schon ab morgens um 5 Uhr, wenn die Monteure eine Stunde später los müssen.

Die Chefin des Frühstück-Büfetts im Gästehaus ist Jana Ließ, hier in der Profiküche des Renaissancebaus. Quelle: Rüdiger Böhme

Dass sie in einer nagelneuen Profiküche arbeitet, „haut mich nicht um. Ich gebe mein Bestes, dass man das alles wertschätzt und hygienisch sauber hält.“ Und hält die Sorge um Corona sie nachts wach? „Natürlich hat man innerlich Angst“, sagt Jana Ließ. „Man versucht nicht daran zu denken, was könnte kommen. Es geht jeden Tag weiter.“

Von Marion von Imhoff