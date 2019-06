Lehnin

Die 44. Lehniner Sommermusiken stehen dieses Jahr unter dem Motto „Fontanerungen durch Europa“ und starten am 15. Juni. Das Wirken des Schriftstellers Theodor Fontane soll die Musikreihe lyrisch begleiten. „Er hatte wohl die Art von Phantasie, die Menschen beflügelt und Neues schafft. Seiner Zeit weit voraus, war er ein Weltenbürger, der dennoch in seiner Heimat fest verwurzelt war“, sagt Pfarrerin Almuth Wisch von der Evangelischen Sankt Marien-Klosterkirchengemeinde.

2000 Besucher erwartet

Sie und Kreiskantor Gerhard Oppelt rechnen bei den zehn Konzerten der Sommermusiken mit 2000 Besuchern. Zuhörer erleben am 11. Juli im Kreuzgang des Klosters Lehnin musikalische Wanderungen durch die Jahrhunderte mit Oli Bott am Vibraphon und Anna Carewe am Violoncello, während am 9. August „Rock im Kloster“ erklingt.

Wie vertonte Lyrik klingt, erfuhren Zuhörer der Lehniner Sommermusiken letztes Jahr beim „Wortart Ensemble“, in diesem Jahr lauschen sie bei einem Liederabend Theodor Fontanes vertonten Texten. Beim Konzert „Schlafes Bruder“ sollen Gäste am 16.August in die Welt des Komponisten Johann Sebastian Bach entführt werden und den gleichnamigen Roman „Schlafes Bruder“ kennenlernen.

Erste Oper seit drei Jahren

Erstmals seit drei Jahren erleben Gäste der Lehniner Sommermusiken die Aufführung einer Oper. Das Werk „Fairy Queen“ stammt aus dem Jahr 1692 und wurde vom Engländer Henry Purcell komponiert. Bei der halbszenischen Aufführung wird die „Feennacht“ aus William Shakespeares Klassiker „Ein Sommernachtstraum“ dargestellt. Für Kirchenmusikdirektor Gerhard Oppelt passen Fontane als bewanderter Europäer und der englische Dramatiker Wilhelm Shakespeare „gut zusammen.“

Budget von 35000 Euro

Das Finanzbudget der Musikreihe beträgt laut Pfarrerin Almuth Wisch „um die 35.000 Euro.“ Hiervon trägt der Landkreis Potsdam-Mittelmark die Hälfte der Kosten, hinzu kommen Spenden aus regionalen Unternehmen, von Privatpersonen und Einnahmen aus Eintrittsgeldern. 25 bis 30 Ehrenamtler helfen bei der Organisation der Musikreihe. „Im Prinzip sind die Lehniner Sommermusiken das große Gemeindeprojekt“, sagt die Pfarrerin der MAZ.

Fontane war fasziniert

Sie hofft, dass die Neugier Theodor Fontanes andere Menschen ermutigt, der „Vielfalt offen zu begegnen und dem Frieden im Großen wie im Kleinen nachzujagen.“ Als „stattlichen Mittelpunkt des Ganzen“ beschrieb Fontane in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ die hohe Klosterkirche, deren mit Kupfer gedeckter Mittelturm dunkel bronzefarben in der Sonne glänzte. Ihn faszinierten am Kloster das Zusammenspiel der Geschlechter sowie der „Einfluss von Licht, Farbe, Reichtum und Schmuck.“

Auch Kreiskantor Gerhard Oppelt lobt das Gotteshaus und die Akustik des Raumes. „Hier kann man mit Licht und Musik vieles erleben und wir wollen die Leute mit unserer Musik verzaubern“, sagt der Kreiskantor der MAZ.

Lehniner Sommermusiken starten am 15. Juni Die Lehniner Sommermusiken beginnen am 15. Juni ab 11 Uhr mit einem offenen Singen in der Klosterkirche Lehnin. Chorerfahrene Gäste sind eingeladen, zur Vorbereitung des Eröffnungsgottesdienstes am 16. Juni mitzusingen. Noten können unter musik@klosterkirche-lehnin.de angefordert werden. Den Abschluss der Musikreihe bildet die Oper „Fairy Queen.“ Sie stammt vom englischen Komponisten Henry Purcell und wird sowohl am 7. als auch am 8. September aufgeführt. Karten für die Lehniner Sommermusiken 2019 sind in der Touristinformation der Gemeinde Kloster Lehnin und in der MAZ-Ticketeria erhälltich. Weitere Informationen gibt es hier.

Von André Großmann