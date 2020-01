SPD-Fraktion will Nachbesserung beim Stellenplan

Kloster Lehnin

Die Gemeindevertreter von Kloster Lehnin sollen am 28. Januar den Doppelhaushalt für 2020/21 beschließen. Doch der Etat mit einem Volumen von rund 22 Millionen Euro steht vor einer schweren Geburt. So gab es in dieser Woche im Hauptausschuss keine Mehrheit für eine Beschlussempfehlung an die Gemeindevertreter. Zuvor war der Entwurf im Ausschuss für Finanzen und Personalentwicklung durchgefallen. Der Personalrat stimmte dem Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans nicht zu.

Entwicklung umstritten

Umstritten ist die Personalentwicklung im Fachbereich 2, dem Fachbereich mit dem höchsten Publikumsverkehr (Standesamt, Gewerbe, Außendienst, Brandschutz, Veranstaltungen, Friedhofswesen, Fundtiere und Gefahrenabwehr). Mitte 2018 waren dort 17 Beschäftigte tätig. Dann wurden die Stellen auf acht reduziert. Auch ein Grund für Kündigungen. „Dagegen wird im Fachbereich 1 (Innerer Service/Finanzen) ein stetiger Stellenaufwuchs verzeichnet. Zwischenzeitlich auf 25“, moniert der Vorsitzende des Hauptausschusses und Lehniner Ortsvorsteher Frank Niewar.

Vorschlag unterbreitet

Für seine Fraktion SPD/Baumfreunde/ Die Linke unterbreitete Niewar Bürgermeister Uwe Brückner und dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Udo Wernitz, an diesem Donnerstag einen schriftlichen Vorschlag. So sollte der Stellenplan mit Rücksicht auf die Hinweise aus dem Personalrat noch einmal beraten und eine Kompromisslösung gefunden werden. „Wenn diese vorliegt, können wir nochmals über den Haushaltsplan beraten“, so Niewar.

Zustimmung nicht nötig

Kloster Lehnins Bürgermeister hat eine andere Sicht auf die Personalentwicklung: „Die Zahlen sind falsch. Im Vergleich zum letzten Stellenplan gibt es auch im Fachbereich 2 einen Stellenaufwuchs.“ Allerdings nicht um drei Stellen, wie vom Personalrat beantragt, sondern um eine bis Ende 2021 befristete Stelle. Der Stellenplan braucht im Rahmen der Mitwirkung nicht die Zustimmung des Personalrats.

Von Frank Bürstenbinder