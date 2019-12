SPD fühlt sich bei Personalplanung übergangen

Kloster Lehnin

Mit knapper Mehrheit von CDU, AfD sowie Freie Bauern und Bürger wird im kommenden Jahr eine neue Kita-Beitragssatzung für Kloster Lehnin in Kraft treten. Samt Bürgermeister Uwe Brückner stimmten neun Abgeordnete für das Papier, acht anwesende Vertreter der Fraktion SPD/Linke/Baumfreunde votierten gegen die Sitzungsvorlage. Nur Udo Wernitz hatte sich der Stimme enthalten. Zuvor war ein Antrag von Sandra Leue gescheitert, den Satzungsentwurf in den zuständigen Fachausschuss zu verweisen. Mit einer Stimmengleichheit von neun zu neun galt ihr Vorstoß als abgelehnt.

Konsens über Beiträge

Bei der Kampfabstimmung drehte es sich nicht um die Höhe der künftigen Gebühren in den sechs kommunalen Kitas sowie den Vorschuleinrichtungen. Über die aktualisierte Kalkulation, die künftig auch Frühstück und Vesper beinhaltet, gibt es einen weitgehenden Konsens. Im Vorfeld war eine Arbeitsgruppe mit Beteiligung der Eltern, Gemeindevertretern, Kita-Leiterinnen Verwaltungsmitarbeitern und dem Landkreis gebildet worden, die am Ende ihrer Arbeit einen Satzungsentwurf vorlegte.

Überrascht über neue Stelle

Der Fraktion SPD/Linke/Baumfreunde war es dagegen sauer aufgestoßen, dass zur Umsetzung der neuen Satzung eine zusätzliche Stelle im Sachgebiet Kita und Soziales geschaffen werden soll. Sandra Leue sagte, sie sei überrascht von der neuen Stelle. Auch Frank Niewar kritisierte die offenbar nicht abgestimmte Aufstockung: „Personalangelegenheiten werden an den Ausschüssen vorbei manipuliert.“ Deshalb sprach auch er sich für eine Vertagung aus.

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner. Quelle: Rüdiger Böhme

Bürgermeister Uwe Brückner verteidigte dagegen den geplanten Personalaufwuchs und verwies auf die fristgemäß versandten Sitzungsunterlagen. „Wenn wir die Kita-Satzung umsetzen wollen, brauchen wir die zusätzliche Stelle, insbesondere für die Organisation des Frühstücks- und Vesperangebots.“ Mit einer von Steffen Dammann ( SPD/Linke/Baumfreunde) vorgeschlagenen Verschiebung des Satzungsstarts zum 1. Juli 2020 mochte sich der Bürgermeister wegen gesetzlicher Vorgaben nicht anfreunden.

Start am 1. April

Für den Vorschulbereich soll die neue Beitragssatzung am 1. April 2020 in Kraft treten. Im Grundschulbereich ist die Einführung der aktualisierten Gebühren zum neuen Schuljahr am 1.August 2020 vorgesehen. Nach Angaben von Bürgermeister Brückner werden 63 Prozent der Elternteile günstiger gestellt. Vor allem Eltern mit mehreren Kindern würden entlastet, so Brückner. Zur Berechnung wird wie bisher das Nettoeinkommen herangezogen.

Mehrkosten bei hohem Gehalt

Wer zum Beispiel 1900 Euro ausgezahlt bekommt, zahlt für ein Kind im Kindergartenalter bei neun Stunden Betreuung nicht mehr 104 Euro, sondern nur 43 Euro. Für zwei Kinder sind in diesem Fall 22 statt bisher 88 Euro fällig. Mit Mehrkosten müssen dagegen vor allem Eltern in höheren Gehaltsklassen und mit nur einem Kind rechnen,

Von Frank Bürstenbinder