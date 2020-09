Lehnin

„Es ist zu laut, zu eng und die Autos fahren viel zu schnell.“ Das sagt Sabrina Mathea über ihre Wohnstraße, die Beelitzer Straße in Lehnin. „Es sind sehr viele Lastwagen“, klagt die Mutter eines Sohnes im Grundschulalter. Die Familie wohnt seit sieben Jahren an der Straße, der Lkw-Verkehr habe in der Zeit immer mehr zugenommen, so Sabrina Mathea. „Die Beelitzer Straße ist so frequentiert, dass es unzumutbar ist. Es ist extrem.“ Die Lehninerin fordert die Sanierung der Straße. „Auch die Sicherheit der Kinder hier ist in Gefahr.“ Die mit Rillen übersäten Betonplatten grenzen an einen Streifen aus Gras und Schotter, Fußweg Fehlanzeige.

Genau dieses Thema hat der Lehniner Gemeindevertreter Tilo Schade von der Fraktion SPD-Linke-Baumfreunde nun auf die Tagesordnung gehoben mit seinem Vorstoß, Infrastrukturmaßnahmen dem Bevölkerungswachstum anzupassen. Eine entsprechende schriftliche Forderung war nun Thema im Hauptausschuss. Schades Plädoyer lautet: Straßen, Bus-Anbindungen, Kindergärten und Schulen müssten parallel zu Wohnprojekten und rechtzeitig angepasst werden.

Bürger haben sich beschwert

Schade verweist auf Beschwerden über die Beelitzer Straße, diese sei im desolaten Zustand. „Die Straße ist fast annähernd noch im Originalzustand, als es an dieser Straße nur drei Häuser gab. Heute säumen mehr als 30 Häuser die Straße“, so Schade. „Solche Beschwerden sollten wir zwingend vermeiden“, so Schade weiter. Bürger seien sauer, wenn die Straße vor ihrem Haus nicht mehr die Bezeichnung Straße verdiene.

Die Bergstraße in Damsdorf ist gerade mit Rollsplitt provisorisch befestigt worden. Quelle: Marion von Imhoff

„Da ist viel Wahrheit dran“, sagte dazu Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar ( SPD). Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner verweist auf 155 Kilometer Straße, die zur Gemeinde gehörten. Auch die Bergstraße in Damsdorf sei ein Sanierungsfall. Auch dort entstehen viele Neubauten. Sanierungsbedarf sehe er auch in Nahmitz, sagte Brückner. „Aus meiner Sicht ist das leider nicht zu finanzieren.“. Es stünden für die Instandhaltung aller Gemeindestraßen in Kloster Lehnin für das Haushaltsjahr 2020 rund 350.000 Euro zur Verfügung.

„Von dieser Summe erhielt die Bergstraße eine Oberflächenbehandlung, umgangssprachlich auch Rollsplitt genannt“, sagte Rathaussprecher René Paul-Peters später auf MAZ-Anfrage. Die grundhafte Sanierung der Beelitzer Straße sei eine Investition und könne daher nicht von den Instandhaltungsmitteln finanziert werden. Das Unterhaltungsbudget reiche dafür nicht aus. Die Straße sei immer wieder in den vergangenen Jahren an einzelnen Stellen repariert worden.

Brückner verweist auf leere Kassen

„Die Beelitzer Straße ist katastrophal“, sagte Udo Wernitz, SPD-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der Gemeinderatssitzung im Hauptausschuss. Niewar forderte ein Stadtentwicklungskonzept, wie die Gemeinde in fünf bis 15 Jahren aussehen solle. Dass es jetzt trotz einer einst möglichen hohen Förderung dafür keines haben, „fällt uns jetzt auf die Füße“.

Brückner sagte, ein Konzept in der Schublade nutze wenig, wenn kein Geld zur Umsetzung da sei. „Wir drehen uns im Kreis, in der Sache wollen alle das Gleiche.“ Jedes Konzept benötige Eigenmittel. Bei einer Unterdeckung von 600.000 Euro im Haushalt. Corona habe das Ganze nicht besser gemacht.

Von Marion von Imhoff