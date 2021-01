Lehnin

Der Januar ist für Vera Lehmbeck der Monat, den sie jeden Werktag in der Badewanne abschließt. „Heißer Kaffee, heißer Tee, dann ab in die Wanne.“ Sie muss sich aufwärmen, weil sie tagsüber als Forstarbeiterin der Oberförsterei Lehnin Waldböden absucht nach Schädlingsinsekten. Stundenlang arbeitet sie sich dann mit einer kleinen Harke durch den Wald.

Es ist der wohl ungemütlichste Job, den die Waldarbeiter der Oberförsterei Lehnin jeden Januar auf sich nehmen: Die Schädlingssuche im Winterwald.

Winterbodensuche heißt das und soll klären, wie verbreitet Kiefernspinner, Kiefernspanner, Forleule und die Kieferbuschhornblattwespe sind. Gefürchtet sind diese Schadinsekten. Denn je mehr es von den Krabblern gibt, desto kritischer sieht es für den Wald aus. Im Winter lassen sich die Tierchen leichter finden als in der übrigen Zeit. Beim ersten Frost krabbeln sie aus den Baumkronen und suchen Schutz im wärmeren Boden.

Forstexperten lieben Schnee

An diesem frostigen Januartag treffen sich der Lehniner Oberförster Jörg Dechow und Funktionsförsterein Anna Rakel mit den Waldarbeitern Vera Lehmbeck und Rainer Holzapfel im Lehniner Forst. Über Nacht hat sich eine leichte Schneedecke gebildet, was die Forstfachleute freut. „So versickert die Feuchtigkeit nur langsam im Boden.“ Denn Trockenheit ist neben den Schädlingen das, was dem Wald zu schaffen macht. Beides gekoppelt wird zur ernsten Gefahr.

Seit Stunden schon sind Vera Lehmbeck und Rainer Holzapfel damit beschäftigt, den Waldboden an den festgelegten Stellen mit kurzstieligen Harken zu durchkämmen, um die Schädlinge aufzuspüren. Es erfordert den erfahrenen Blick, um die braunen Puppen und Raupen im braunen Waldboden auszumachen. Die Forstarbeiter haben geschulte Augen, sie machen das schon seit Jahren, aber Rainer Holzapfel in diesem Winter zum letzten Mal. Er geht im Sommer in den Ruhestand.

Pappschachtel aus Golzow

In der Hand hält Vera Lehmbeck eine kleine graue Pappschachtel, in der es reichlich krabbelt. Zusammengekommen sind die Insekten bei der Suche am Vortag in Golzow. Feinsäuberlich ist auf dem Karton vermerkt, aus welchem Revier der Inhalt stammt. „Es ist die Hausnummer, damit die Tierchen auch alle wieder nach Hause kommen. Da steht drauf, wo die Kerle wohnen“, scherzt Lehnins Oberforstrat Jörg Dechow. Dabei ist ihm eigentlich zum Scherzen gar nicht zumute bei dem Anblick. Und zurückgehen die Schadinsekten nicht, sondern werden gekühlt zum Landesbetrieb Forst in Eberswalde zur weiteren Untersuchung geschickt.

„Der hier ist gefährlich“, sagt Jörg Dechow und zeigt auf die Puppe der Forleule in der kleinen Schachtel: „Da brauche ich nur einen oder zwei auf einer solchen Fläche, da ist schon Alarm.“

Banger Blick auf Schädlinge

In Müggenburg in Golzow hat Vera Lehmbeck die Raupen von Kiefernspinnern und verpuppte Forleulen gefunden. „Wir müssen gucken“, sagt Jörg Dechow. „Aber auf der Fläche, auf der das jetzt gefunden wurde, könnte es kritisch werden. Die werden wir uns im Frühjahr auch noch einmal anschauen.“

An ausgewählten Waldbereichen untersuchen die Waldarbeiter zehn Flächen, je einen halben Quadratmeter groß. Sie müssen jeweils 35 Meter voneinander entfernt sein. Im ganzen Januar werden es 1500 Probeflächen sein.

Gefräßige Kiefernspinner und Forleulen

Die Schädlinge fressen sich durch die Baumkronen, lieben die Nadeln. Im Boden graben sie sich teils nicht tief ein. Schon an der Oberfläche zu kratzen, reicht häufig schon, um sie in ihren Kuhlen zu finden.

„Den ganzen Tag bei den Temperaturen draußen zu verbringen, ist sehr hart“, sagt Rainer Holzapfel. „Man bewegt sich kaum, muss sich die ganze Zeit sehr konzentrieren.“ Sie können die Arbeit nur bei gutem Tageslicht machen. „Deswegen sind wir nicht schon um 7 Uhr draußen.“

Für den Lehniner Wald indes sieht es ganz gut aus nach den bisherigen Ergebnissen der Bodensuche. „Im Großen und Ganzen ist es besser als im vorigen Jahr“, sagt Vera Lehmbeck.

Notfalls Pestizide aus der Luft

„Die Schädlinge sind an die Kiefer gebunden“, erläutert Jörg Dechow. „Die brauchen sie als Nahrungsquelle. Sie neigen zu einer Massenvermehrung und sind deswegen Kieferngroßschädlinge.“ Das reicht, um Kiefernbestände zum Absterben zu bringen.

Sollte sich der Befall in Golzow bestätigen, „müssen wir entscheiden. Ich glaube nicht, dass wir zu großen Bekämpfungsmaßnahmen kommen.“ Letztes Mittel wäre bei einem starken Befall mit Pestiziden vom Hubschrauber aus gegen die Tiere vorzugehen. „Eh wir das einsetzen, müssen wir alle Register ziehen.“

Schon zu DDR-Zeiten praktiziert

Das Schädlingsmonitoring läuft im Privatwald wie im öffentlichen Forst. Doch längst reicht die Zahl der Waldarbeiter dafür nicht aus. Zur Oberförsterei Lehnin gehören neun Reviere. In drei von ihnen machen es die angestellten Waldarbeiter, in den übrigen sechs wird diese Arbeit an Fremdfirmen nach Ausschreibung vergeben. Im kommenden Jahr übernehmen nur noch Fremdfirmen diese Aufgabe.

Die Winterbodensuche gilt ausschließlich der Suche nach Kiefernschädlingen, weil diese Baumart im Land Brandenburg stark verbreitet ist. „Wir machen das schon viele, viele Jahrzehnte.“ Es sei ein lang erprobtes Verfahren, so der Oberforstrat.

Von Marion von Imhoff