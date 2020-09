Schwalben machen Emstal zur mückenfreien Zone

Emstal

Nur zwei sind übrig. Eng aneinander gerückt, warten die beiden Rauchschwalben auf den perfekten Moment. Noch harren sie auf einer Reuse aus, die unter die Scheunendecke gespannt wurde. Jeden Tag ist damit zu rechnen, dass sich die Nachhut auf den Weg in den Süden macht. Wie die 63 Artgenossen von einem Hof in der Alten Lehniner Straße vor ihnen. Seit es die Freileitung vor dem Haus nicht mehr gibt, sammeln sich die Zugvögel auf einer hohen Lärche zum Abflug ins Winterquartier.

Schwalben brauchen Toleranz Ohne menschliche Toleranz geht es bei Rauchschwalben nicht. Denn diese Zugvögel sind Kulturfolger und brüten gerne an und in Gebäuden. Auch Familie Schenk in Emstal hat sich mit den Hinterlassenschaften der Schwalben arrangiert. Einmal im Herbst ist Großreinemachen angesagt. Die Rauchschwalbe ist die bekannteste heimische Schwalbenart und gut an ihrem dunkelbraunen Brustband auf weißer Unterseite zu erkennen. Wichtigste Nahrungsquelle sind fliegende Insekten, auf die sie mit bis zu 80 Stundenkilometer Jagd machen können. Mitte April bis Juni legt das Weibchen drei bis sechs mattweiße, rost- bis hellbraun gefleckte Eier und bebrütet sie 12 bis 18 Tage. Nach 20 bis 24 Tagen fliegen die Jungen aus. Etwa 60 bis 90 Prozent der mitteleuropäischen Vögel brüten auch ein zweites Mal im Jahr.

„Wir blicken auf ein erfolgreiches Schwalbenjahr zurück“, berichtet Hausherr Herbert Schenk (85). Schon als Kind ist der Emstaler auf dem elterlichen Anwesen mit Schwalben aufgewachsen. Doch aus dem einzigen Brutpaar von einst ist über die Jahrzehnte eine Kolonie geworden. Nester an Balken, auf Vorsprüngen und in Mauerecken finden sich inzwischen in fast allen Nebengebäuden auf dem Hof. Vor allem der Scheunendurchlass wird von den Schwalben etliche Male am Tag im Tiefflug genommen, um die Jungen mit Futter zu versorgen.

Johanna und Herbert Schenk können viele Geschichten über Schwalben erzählen, die seit Jahrzehnten auf ihrem Hof brüten. Im naturnahen Hausgarten fühlen sich außerdem viele andere Vogelarten wohl, die anderswo selten geworden sind. Quelle: Frank Bürstenbinder

Genau 65 Rauchschwalben hat Schenk in diesem Sommer in den Nestern gezählt – so viele wie noch nie. Woran das liegt? „Die ersten Schwalben waren sehr früh da. Dann brachten es die ersten vier Pärchen gleich auf sechs Junge. Weil Schwalben zweimal brüten, geht die Gesamtzahl schnell nach oben – vorausgesetzt, die Vögel finden gute Lebensbedingungen“, weiß der Emstaler, der sich wie seine Frau Johanna (84) jedes Frühjahr auf die Rückkehr der zwitschernden Mitbewohner freut.

Schwalbennester finden sich in fast allen Nebengebäuden auf dem Hof von Familie Schenk. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für den Nestbau richtet Schenk in jedem Jahr eine Modderecke her, aus der die Schwalben ihr Baumaterial holen. Positiv wirkt sich auf die Population offenbar auch die Bewirtschaftung der Emstaler Feldmark durch zwei ortsansässige Öko-Landwirte aus. Der Verzicht auf Bekämpfungsmittel gegen Schädlinge und Unkraut belebt die Insektenwelt und damit die Nahrungsgrundlage vieler Vogelarten. Die Schwalben-Staffel jedenfalls revanchiert sich für die Gastfreundschaft der Menschen mit einer spürbaren Dezimierung der Mücken.

Selbst das Gehörn eines Rehbocks muss als Nesthalter herhalten. Allerdings nicht für Schwalben, sondern für das Rotschwänzchen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dass sich Vögel bei Familie Schenk wohlfühlen, beweist nicht nur die jährliche Rückkehr der Rauchschwalben. „Schon beim Frühstück in der Veranda beobachten wir Grünfink, Nachtigall und Wiedehopf“, berichtet Johanna Schenk, die ihren Fotoapparat immer in Griffweite hat. Sie kann Bilder vom Grünspecht und vom Kernbeißer, vom Distelfink und von der Drossel zeigen. Ein Rotschwänzchenpaar hat sein Nest in einer Rehbocktrophäe neben der Hauseingangstür eingerichtet und in diesem Jahr vier Junge großgezogen.

Blick in den Garten von Johanna und Herbert Schenk. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Außerdem scheinen die Wildbienen und Hummeln wieder zugenommen zu haben“, hat das Emstaler Ehepaar auf seinem Grundstück beobachtet. Holz- und Blattschneidebienen sind aufgetaucht. Kein Wunder, im naturnahen Hausgarten der Schenks grünt und blüht es unter alten Bäumen, an denen Nistkästen angebracht sind. Der hintere Teil des Grundstücks wird sogar weitgehend sich selbst überlassen – ein Fest für Vögel und Insekten. Sogar einige Blaumeisen konnten die Schenks von der Fensterbank aus sichten. Eine überregionale Lungenseuche hatte sich unter den fleißigen Blattlausvernichtern breit gemacht und ein Massensterben verursacht.

Rauchschwalben in der Scheune von Familie Schenk. Quelle: privat

Rar gemacht haben sich in Emstal die Mehlschwalben. Anders als ihre Verwandten, die Rauchschwalben, sind sie kaum noch auf privaten Grundstücken vertreten. „Das war früher anders. Möglicherweise sind die Spatzen als Nestkonkurrenten zu stark geworden“, vermutet Herbert Schenk. Auch die Uferschwalben gab es mal. Und zwar im Emstaler Sandtagebau. Als Schenk noch zur Jagd ging, wurde er Zeuge, wie sich ein Schwarm Kolkraben über die Nistkammern der Koloniebrüter hermachte.

Von Frank Bürstenbinder