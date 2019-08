Kloster Lehnin

Marcus Karkowski ist der neue Azubi der Gemeindeverwaltung von Kloster Lehnin. Der 18-jährige stammt aus Wollin und ist mit seiner Freundin in die erste eigene Wohnung nach Alt Bochow gezogen. Er hat sich für eine dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten entschieden.

Alle Fachgebiete

Zuvor hat er sein Abitur im Brandenburger von Saldern-Gymnasium abgelegt. Karkowski wird jetzt nach und nach alle Fachgebiete der Gemeinde durchlaufen. „Hier eine Ausbildungsstelle bekommen zu haben, ist die beste Wahl“, sagte der angehende Verwaltungsfachmann. Der Wunsch in der Verwaltung zu arbeiten, sei während eines Praktikums bei den Stadtwerken Brandenburg entstanden, so der Azubi.

Nach der Ausbildung zum Studium

Marcus Karkowski ist einer von vier Auszubildenden, die Kloster Lehnin in diesem Jahr einstellen möchte. „Wir wollen Verantwortung für junge Menschen übernehmen und ihnen in Kloster Lehnin eine gute berufliche Perspektive bieten“, so Bürgermeister Uwe Brückner. Karkowskis Plan für die Zukunft: Nach der Ausbildung möchte er ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt absolvieren.

Von Frank Bürstenbinder