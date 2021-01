Lehnin

Massive Putzsockel, ansonsten viel Holz. Eine offene Decke gibt den Blick zu den Leimbindern des Dachstuhls frei. LED-Kronleuchter sorgen für zusätzliches Licht in dem mit 80 Plätzen bestuhlten Saal. Der große Veranstaltungsraum nimmt den Haupteil des künftigen Kirchenkreiszentrums ein, dass aus dem einstigen Lehniner Gemeindehaus und einem nach Süden anschließenden Anbau besteht. Es gibt eine Lüftungsanlage. Geheizt wird mit Erdwärme. Ein separater Beratungsraum, eine Küche und Büros unter den Dachgauben komplettieren den neuen Teil des Gebäudeensembles. Das gesamte Erdgeschoss ist barrierefrei. Bei der Video-Kreissynode am Wochenende hat der Brandenburger Architekt Achim Krekeler erstmals überarbeitete Entwürfe vorgestellt, wie das Gebäudeensemble nach seiner Fertigstellung aussehen soll.

Aktualisierte Ansicht des künftigen Kirchenkreiszentrums in der Goethestraße. Quelle: Büro Krekeler

„Unter dem Kostendruck haben wir uns alle Positionen noch einmal angesehen. Es gibt einige Einsparungen, allerdings nicht bei der Heiz- und Anlagentechnik, die dem modernsten Stand der Technik entsprechen sollte“, erklärte Krekeler den per Zoom zugeschalteten Synodalen. So wurden einige gestalterische Fassadenelemente zurückgenommen, Funktionalität und Zweckmäßigkeit stehen im Vordergrund. Der Altbau mit seinen Büros erfährt nur wenige Umbauten im Innern. Das Dach erhält vorerst keine neue Eindeckung. Und es werden auch nicht alle Fenster erneuert. Ein nicht unerheblicher Kostenfaktor wäre der Einbau eines Fahrstuhls gewesen, auf den nun verzichtet wird.

Auf Fahrstuhl verzichtet

Für Pfarrer Stefan Hartmann vom Pfarrsprengel Päwesin eigentlich ein Unding. Er warnte mit Rücksicht auf künftige Mitarbeiter davor, an der falschen Stelle zu sparen. Superintendent Siegfried-Thomas Wisch hält dagegen einen Fahrstuhl auch wegen der Folgekosten für verzichtbar: „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle Mitarbeiter einen barrierefreien Zugang benötigen. Wir haben Platz auch für Büros im Erdgeschoss.“ Manuel Asmus vom Brandenburger Domstift sorgte sich um spätere Mehrkosten, wenn das Altbau-Dach nicht gleich erneuert wird. Dagegen geht Architekt Krekeler davon aus, dass die Lebensdauer des Dachs nach kleineren Reparaturen noch etliche Jahres beträgt.

Kreissynode per Video: Superintendent Siegfried-Thomas Wisch ist online. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bedenken ganz anderer Art trug Jutta Schaudinn aus Werder vor. Angesichts der Corona-Pandemie habe sie „sehr große Bauchschmerzen“, was die jetzige Realisierung des Kirchenkreiszentrums anbelange. Sie befürchtet große Unsicherheiten auf der Einnahmenseite des Kirchenkreises und schlug daher die Verschiebung des Projektes um ein Jahr vor. Außer weiter steigenden Kosten sei die Lage in einem Jahr nicht anders, antwortete Superintendent Wisch. Er erinnerte an die heiklen Arbeitsbedingungen und unbefriedigenden Versammlungsmöglichkeiten in der Lehniner Superintendentur. Außerdem hat die Kirchengemeinde für das Gebäude Eigenbedarf angemeldet. „Wir brauchen einen zukunftsfähigen und nachhaltigen Treffpunkt für unseren Kirchenkreis, der ordentliche Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter einschließt“, warb Wisch noch einmal für das Vorhaben.

Mit Sicherheitsreserve

Problem: Trotz eingesparter Positionen kam das Architekturbüro Krekeler am Ende der Leistungsphase 3 auf eine Berechnung von 3,6 Millionen Euro. „Ich gehe davon aus, dass wir mit diesem Kostenrahmen auf der sicheren Seite sind. Allerdings weiß niemand, wohin sich der Markt entwickelt. Letzte Gewissheit verschaffen uns erst die Ergebnisse der Ausschreibung“, so Krekeler. Aus diesem Grund packte der Kirchenkreis noch eine Sicherheitsreserve von 15 Prozent oben drauf. Vorbereitet war deshalb eine Beschlussvorlage, mit der die Synodalen einer Aufstockung der Baukosten auf rund vier Millionen Euro zustimmen sollten. Eine Mehrheit folgte dem Vorschlag, so dass für das künftige Kirchenkreiszentrum die Ausschreibungen vorbereitet werden können.

Grundriss des künftigen Kirchenkreiszentrums in der Goethestraße mit Altbau und Anbau. Quelle: Büro Krekeler

Von 65 Mitgliedern zwischen Päwesin, Brandenburg und Treuenbrietzen waren 60 Männer und Frauen online. „Eine wahnsinnig hervorragende Teilnahme“, freute sich Präses Stefan Köhler-Apel. Das Vorhaben ist nicht ganz unumstritten. Von 58 abgegebenen Stimmen sprachen sich 35 für die Aufstockung der Gelder aus. Elf Synodale votierten gegen die Beschlussvorlage. Es gab zwölf Enthaltungen. Die möglichen Mehrausgaben sollen aus Rücklagen und einem Haushaltsüberschuss des Jahres 2020 beglichen werden. Noch 2019 hatte sich der Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg einen maximalen Kostenrahmen von drei Millionen Euro gesetzt. Den größten Posten übernimmt der Kirchenkreis aus diversen Rücklagetöpfen. Es beteiligen sich die Diakonie Potsdam-Mittelmark und die Landeskirche, auch EU-Mittel sind eingeplant. Frank Röger, Leiter des Kirchlichen Bauamtes in Berlin, stellte Beispiele anderer Kirchenzentren in Zossen und Kleinmachnow vor, die bereits erfolgreich realisiert wurden. „Ich geh davon aus, dass die Baukosten oben bleiben. Der Sicherheitspuffer von 15 Prozent ist deshalb sinnvoll“, so Röger.

Von Frank Bürstenbinder