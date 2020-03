So sieht der Notfallplan für Grebser Seniorenresidenz aus

Grebs

Ältere Menschen zählen zu der besonders von Corona gefährdeten Risikogruppe. Was bedeutet das für die 65 Heimbewohner und 50 Mitarbeiter der Seniorenresidenz am Görnsee in Grebs? Das fragte die MAZ Eileen Philipp, Sprecherin der Procurand-Gruppe, welche das Heim betreibt. Die gute Nachricht: Bisher gab es mit Stand von Dienstag glücklicherweise keine Covid-19-Infizierung in dem Heim, weder bei einem Mitarbeiter, noch bei einem Bewohner. Doch sollte es dazu trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kommen, muss der Bewohner und notfalls ein ganzes Pflegeteam in Quarantäne.

Im schlimmsten Fall, den die Unternehmenssprecherin nicht ausschließen will, könnte das für den Mitarbeiter auch Trennung von der Familie bedeuten. Dabei solle aber auf Beschäftigte mit Kindern Rücksicht genommen werden. „Das würde aber immer individuell mit dem Krisenstab für jeden Einzelnen geklärt“, so Philipp. „Es ist auch möglich, dass der Betreffende auf direktem Wege in die häusliche Quarantäne wechselt.“ Doch eine Wahlfreiheit für den Mitarbeiter gebe es nicht in allen Fällen.

Krisenstab ist eingerichtet

Schon immer arbeite das Haus nach strengen Hygiene-Richtlinien, sagt Eileen Philipp, das gelte auch als Schutz gegen den Noro-Virus oder die Influenza. „Unser Alltag hat sich also gar nicht so verändert durch das Corona-Virus.“

Eileen Philipp ist Fachbereichsleiterin für Unternehmenskommunikation und strategische Planung der Procurand-Gruppe. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin betreibt die Grebser Seniorenresidenz am Görnsee. Quelle: Procurand

Seit Januar ist die Krankheit Thema in Mitarbeiterbesprechungen. Mittlerweile sei ein Krisenstab eingerichtet. Er sei auch damit beschäftigt, ausreichend Desinfektionsmittel, Handschuhe und Atemschutzmasken zu beschaffen. Das sei ein Problem wie in ganz Deutschland. „Ich kann nicht sagen, dass wir genug haben.“ Man versuche aber alles, ausreichend von diesen Schutz-Gegenständen herbeizuschaffen.

27 Heime in fünf Bundesländern

Procurand betreibt 27 Seniorenheime. Sie liegen in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. 1600 Menschen sind in den Einrichtungen beschäftigt. Das Heim in Grebs verfügt über 75 Plätze. Zehn sind derzeit nicht belegt. Deswegen gebe es auch im Notfall Platz, damit auch Mitarbeiter während einer möglichen Quarantäne im Haus bleiben könnten, heißt es seitens des Unternehmens. Sollte ein Bewohner sich mit Corona anstecken, werde er in ein Krankenhaus gebracht, teilt Eileen Philipp mit.

Das Seniorenheim am Görnsee in Grebs hat 75 Pflegeplätze. Quelle: JACQUELINE STEINER

In allen Einrichtungen hat Procurand längst untersagt, dass Angehörige Bewohner noch besuchen können. „Wir haben die Einrichtungen dichtgemacht nach außen“, so Eileen Philipp. Die Gefahr, dass sich sonst jemand mit dem Virus anstecken könne, sei zu groß. Das Verbot nicht zwingender Besuche gilt bis Ende April.

Bewohner akzeptieren Besuchsstopp

Zwar sei das nicht einfach und es gebe bei Angehörigen deswegen auch Traurigkeit, sagt Eileen Philipp. Auf der Homepage der Grebser Seniorenresidenz heißt es, dass Post und Pakete zugestellt werden würden, man telefonieren könne als Alternative und E-Mails an die Einrichtung ausgedruckt und dem Angehörigen ausgehändigt werden. „Die Bewohner zeigen für unsere Vorsichtsmaßnahme Verständnis und gehen damit sehr gut um“, so die Sprecherin. „Viele können sich noch an Krankheitswellen vergangener Jahrzehnte erinnern.“

Sollte es einem Bewohner etwa aus Altersgründen sehr schlecht gehen, „werden wir Lösungen finden, dass Angehörige kommen können. Dann schaffen wir Zutritt zu dem Heim“, verspricht Eileen Philipp.

Procurand ist mit den örtlichen Gesundheitsämtern, der Heimaufsicht, dem Verband privater Pflegeanbieter und den Landesbehörden „im ständigen Austausch“, sagt Eileen Philipp. Doch Besuche von Behördenvertretern seien in Absprache mit diesen ebenfalls auf ein Minimum heruntergefahren worden.

Von Marion von Imhoff