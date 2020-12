Lehnin

Die Polizei musste am späten Abend des 1.Weihnachtsfeiertages in die Emstaler Landstraße ausrücken. Dort war der eigene Sohn in die Firmenräume seines Vaters eingebrochen und begann zu randalieren. Der 20-jährige Sohn soll sich in psychologischer Behandlung befinden. Als der Streifenwagen eintraf, war der junge Mann samt einer Geldkassette mit Bargeld flüchtig. Er hatte ein Fenster aufgehebelt und zwei Türen aufgebrochen.

Von Frank Bürstenbinder