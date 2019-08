Reckahn

Die Erinnerungen an die eigene Einschulung können in der neuen Sonderausstellung über ABC-Schützen und Zuckertüten im Schloss Reckahn angeschaut und wach gerufen werden. Zu den ersten Besuchern zählten am Sonntag einige Schülerinnen aus der Stadt Brandenburg. Sie sangen als Chor der Musikschule „Vico von Bülow“ als Einstimmung auf die Ausstellungseröffnung einige Lieder aus dem Kindermusical „Max und die Käsebande“ vor.

Erinnerungen an früher

Elisabeth Zadorazhna, Katharina Glocker und Alexandra Müller besuchen die evangelische Grundschule in der Stadt Brandenburg und können sich noch gut an ihre Einschulung im Jahr 2016 erinnern. Die drei neunjährigen Mädchen sahen sich gemeinsam mit ihren Eltern das historische Bildmaterial an und fanden die strammstehenden Kinder mit ihren Zuckertüten interessant.

Der Chor der Musikschule "Vicco von Bülow" sang zur Ausstellungseröffnung. Quelle: Silvia Zimmermann

So unterschiedlich die Tüten, die Kleidung und der erste Schultag war, ein Geheimnis blieb es über die Zeiten. Die Eltern verrieten nie, womit sie die Schultüten ihrer ABC-Schützen gefüllt hatten. „Wir haben einen Fundus von 2000 Fotografien zum Thema Einschulung in unserem Bestand und wählten die besten Aufnahmen davon aus“, sagten die Ausstellungsmacher Susann Hellemann und Lothar Binger.

Als Wanderausstellung konzipiert

Die Ausstellung wird nicht zum ersten Mal gezeigt. Es ist eine Wanderausstellung und wird nun in Reckahn das zwölfte Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Im Schulmuseum Reckahn passt diese Sammlung perfekt hinein und ergänzt das Thema. Unterstützung bekamen beide von Anita Wobeser, Studentin der Universität Potsdam, und den Mitarbeitern des Reckahner Schulmuseums.

Bis zum 27. Oktober ist die Sonderausstellung in Reckahn zu sehen. Quelle: Silvia Zimmermann

Das älteste Einschulungsfoto stammte aus dem Jahre 1888 und zeigt eine Schulklasse. Neben vielen Bildern, alten Schulranzen, Zuckertüten und Fibeln gibt es auch einige kurze Textpassagen zu lesen. „Wir suchten aus alten Tagebüchern und Biografien von Zeitzeugen passende Texte heraus. Zu sehen ist ein sehr eindrucksvolles Zeugnis über die Einschulung der letzten Jahrhunderte“, so Hellemann, die zusammen mit Binger das Archiv historische Alltagsfotografie betreibt.

Von Silvia Zimmermann