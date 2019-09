Nahmitz

Ein 86 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag einen gemütlichen Waldspaziergang bei Nahmitz unternommen. Seinen Wagen hatte er zuvor in einer Nebenstraße des Dorfes abgestellt. Als er zwei Stunden später gegen 16 Uhr zurückkehrte, war der Ford verschwunden. Der Rentner rief die Polizei und meldete den Diebstahl seines Wagens.

Die Polizei nahm die Anzeige auf und gab das Fahrzeug, wie es üblich ist in solchen Fällen, in die Fahndung. Bei einer Nachsuche in der Umgebung am Mittwoch entdeckten Polizisten den Wagen in einem nahen Waldweg. Offenbar hatte sich der ältere Herr nur im Weg geirrt, vermutet die Polizei. Der Senior kann seinen Wagen nun wieder in Empfang nehmen.

Von MAZonline