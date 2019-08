Reckahn

Am Wochenende haben Reckahner und viele Gäste beim traditionellen Springturnier beeindruckenden Pferdesport erlebt. Am Samstag und Sonntag gingen 133 Reiter mit 269 Pferden bei zum Teil sehr anspruchsvollen Prüfungen an den Start und zeigten mitreißende sportliche Leistungen.

Das Springturnier in Reckahn lädt seit 1993 jährlich am letzten Augustwochenende ein und setzt damit eine mehr als 60-jährige Tradition im Reckahner Pferdesport fort. Organisator ist der Reit- und Fahrverein Reckahn. Dieser hat sich in dieser Zeit von der Organisation eines eintägigen Turniers mit Spring- und Dressurprüfungen der leichteren Klassen auf ein zweitägiges Großereignis mit anspruchsvollen Springprüfungen spezialisiert.

Rico Zieba auf Clive während seiner Ehrenrunde nach der Siegerehrung. Quelle: Audrey Woltersdorf

Viele der Reiter aus Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt kommen bereits seit Jahren zu dem Turnier. Sie loben die guten Bedingungen für sich und ihre Pferde auf dem Veranstaltungsgelände.

In jedem Jahr investieren die Reckahner Pferdefreunde viel Zeit und Geld auch in die Infrastruktur des Geländes. So wurde im Richterturm eine neue Meldestelle eingerichtet, die auch die Arbeitsbedingungen von Janette Edler und Carolin Zieba verbessert. Die Meldestelle ist die Zentrale des Turniers. Dort werden nicht nur die Startlisten erstellt, sondern die Ergebnislisten der einzelnen Prüfungen an die Deutsche Reiterliche Vereinigung ( FN), dem Bundesverband für Pferdezucht und Pferdesport, in Warendorf elektronisch übermittelt. Die FN führt verschiedene Register, die die Leistungen der Reiter und Pferde erfassen und in Leistungsklassen einteilen.

Reckahner Reiter erfolgreich

Möglich machen das Turnier vor allem auch die ehrenamtlichen Helfer. Der Unternehmer Sebastian Pfaffe unterstützt das Turnier, weil er sich dem Verein verbunden fühlt. Als kleiner Junge fuhr er mit seinem Bruder mit dem Zug nach Reckahn, um Reiten zu lernen. Mit dem Pferdesport in Reckahn verbindet er schöne Kindheitserinnerungen und freut sich, dass hier in der ländlichen Region so ein anspruchsvolles Turnier stattfindet. So lief die Springprüfung Klasse M am Samstagnachmittag unter seinem Sponsoring. Sieger wurde in dieser Prüfung Andre Henkel vom Reit- und Fahrverein Treuenbrietzen mit Chickylucky.

Auch die Reckahner Reiter waren in diesem Jahr erfolgreich. So gewann Jenny Wessel auf Calla zwei Springen, Rico Zieba belegte auf Clive einen 1. und einen 2. Platz, Alicia Ruppin mit Mc Kinley und später Cox einen dritten und vierten Platz und Carina Weigert auf Una einen vierten Platz.

Höhepunkt des Reckahner Turniers ist seit einigen Jahren am Sonntagnachmittag zum Abschluss das Springen der Klasse S mit Stechen. Das ist ein Springen der schweren Klasse. Dabei werden Hindernisse bis zu 1,40 Meter Höhe übersprungen. Das Stechen, an dem in diesem Jahr kein Reckahner Reiter teilgenommen hat, entscheidet für sich, wer einen fehlerfreien Ritt in der schnellsten Zeit meistert. Das Publikum geht dabei begeistert mit und spornt jeden Reiter sehr fair an.

Von Petra Müller