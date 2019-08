Göhlsdorf

„Wir helfen, wo wir können. Doch in der Ortslage steht das Wasser kniehoch. Feuerwehrleute pumpen Keller aus. Außerdem versuchen wir die schlammige Brühe von der Straße zu bekommen.“ So beschreibt der Göhlsdorfer Feuerwehrchef Enrico Paul die Lage in dem Kloster Lehniner Ortsteil. Momentan ist die Damsdorfer Straße wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt.

Kniehoch stand das Wasser in Göhlsdorf. Quelle: Julian Stähle

Es begann am Nachmittag mit einer schwarzen Wand, die sich plötzlich von Westen auf Göhlsdorf zu bewegte. Über der Ortslage öffnete die Wolkenfront ihre Schleusen. Nach ersten Angaben regneten etwa 70 Liter auf den Quadratmeter auf das Dorf hinab. Die Straßenentwässerung war mit der Menge völlig überfordert.

Das Unwetter zieht auf Kloster Lehnin zu. Quelle: Julian Stähle

Teilweise waren auch private Grundstücke vollgelaufen. Und das an dieser Stelle nicht zum ersten Mal. Die Hauptstraße stand bis zu 50 Zentimeter unter Wasser. Die Buslinie musste zeitweise unterbrochen werden.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder