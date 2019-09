Lehnin

“Unvergessen bleibt der tragische Unfall auf der A 2 vor zwei Jahren, der zwei unserer Lehniner Kameraden in den Tod riss. Sie gaben ihr Leben, um das Leben anderer zu retten!“ Mit diesen Worten gedachte am Donnerstagnachmittag Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner den Feuerwehrleuten, die am 5. September 2017 bei einem Einsatz ums Leben kamen.

Kranz niedergelegt

Brückner legte zusammen mit Vize-Gemeindewehrführer Thomas Preuschoff und Gemeindevertreter Harry Grunert an den im vergangenen Jahr eingeweihten Gedenkstelen einen Kranz nieder. „Wir denken in dieser Stunde auch an die Angehörigen und stehen ihnen weiter zur Seite“, so der Bürgermeister.

Ehrenamt bleibt gefährlich

„Solch eine Tragödie darf sich nie wiederholen“, sagte der Grebser Ortsvorsteher Grunert bei der Gedenkminute. Grunert erinnerte daran, dass die Einsätze auf der Autobahn unverändert gefährlich sind. „Es ist leider Alltag, dass einige Kraftfahrer keine Rettungsgasse für die Helfer bilden. Hut ab vor den Kameraden, die auf der Autobahn ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um andere Menschen zu retten“, so Grunert.

Welle des Mitgefühls

Die beiden Lehniner Feuerwehrleute Philipp R. (23) und Sebastian K. (38) waren bei der Absicherung eines Unfalls zwischen den Anschlussstellen Brandenburg und Netzen ums Leben gekommen. Ein Lastzug krachte gegen ein Einsatzauto, das durch die Wucht des Aufpralls auf die Männer stürzte. Die beiden Feuerwehrleute waren sofort tot. Die Tragödie hatte deutschlandweit eine Welle des Mitgefühls und der Hilfe für die Angehörigen ausgelöst.

Von Frank Bürstenbinder