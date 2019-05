Lehnin

Das Strandbad Lehnin startet in seine neue Saison. Betreiber Kay Schattenberg hofft, dass noch 2019 mit dem Bau eines neuen Sanitärtraktes begonnen wird. Das alte Gebäude soll dafür abgerissen werden. Die Gemeinde hat einen Antrag auf EU-Fördergelder bereits gestellt. In neue Duschen, Toiletten und Umkleidekabinen sollen 250.000 Euro investiert werden.

Für den Badegast wird sich in dieser Saison noch nichts ändern. Frühestens im Herbst sollen die Arbeiten beginnen. An den Wochenenden hat das Strandbad bereits geöffnet. Von Beginn der Sommerferien an ist das Bad täglich ab 10 Uhr geöffnet. Am Samstagabend gibt es anlässlich des 112-jährigen Jubiläums der Lehniner Feuerwehr auf dem Gelände ein Fest.

Event-Unternehmerin Carola Sockel und Strandbad-Betreiber Kay Schattenberg. Sie wollen das Strandbad touristisch weiterentwickeln. Quelle: Marion von Imhoff

Auf dem 5000 Quadratmeter-Areal betreibt seit 2018 Event-Unternehmerin Carola Sockel einen Kanu-Verleih. Die Zahl der Boote reicht aus für 70 Personen. Zudem bietet die Waldpädagogin Naturerlebnis-Touren für Ausflügler und Schüler an. Im Juni kommt die erste Schulklasse zum Floßbauen. Auch Camping in kleinem Stil wollen Carola Sockel und Kay Schattenberg ermöglichen. Dritter Unternehmer auf dem Gelände ist ein Hausboot-Vermieter. Er hat seine Flotte auf vier Boote verdoppelt.

Camping im kleinen Stil

Carola Sockel möchte Schulklassen Übernachtungen in zwei Tipis auf anbieten können. „Doch ich brauche Planungssicherheit, wann der Sanitärtrakt kommt. Der ist zwingend notwendig für mein Konzept“, sagt sie. „Die Schulen buchen ihre Klassenfahrten für 2020 schon in diesem Jahr. Für mich ist die Situation schwierig.“

Die Gebäude des Strandbades Lehnin sind im Bäderstil errichtet, der an die 30er Jahre erinnert. In diesem Stil sollte der neue Sanitärtrakt ebenfalls gebaut werden, um die Atmosphäre des Strandbades zu erhalten, sagen Carola Sockel und Kay Schattenberg. Quelle: Marion von Imhoff

Sorge haben Schattenberg und Sockel, dass ihr Campingprojekt für Wasserwanderer und Schüler scheitert. Sollte das Strandbad nicht um ein neues Sanitärgebäude und Campingmöglichkeit ergänzt werden, werden sich beide eigenen Angaben vom Klostersee verabschieden. „Dann sind wir hier mit unserem Konzept nicht gut aufgehoben“, sagt Schattenberg.

Von Marion von Imhoff