Lehnin

Die Hartnäckigkeit der Anwohner hat doch noch zum Erfolg geführt. Nach mehreren Jahren des aufreibenden Kampfes um ein Tempo-Limit in der Damsdorfer Chaussee wurden am Dienstag die Verkehrszeichen montiert. Ab sofort gilt in diesem Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer. Das selbe Tempo-Limit gilt mit sofortiger Wirkung auch in der Kurfürstenstraße.

Auch Bürgermeister ist erleichtert

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner sagte der MAZ: „Ich freue mich über diese Entscheidung der kreislichen Verkehrsbehörde, die die Lärmbelästigung und Erschütterungen insbesondere durch den Lkw-Verkehr deutlich reduzieren dürfte.“

Denkwürdige Begegnung: Ministerpräsident Dietmar Woidke hört sich die Sorgen der Anwohner in der Damsdorfer Chaussee an. Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

Den Durchbruch in der festgefahrenen Angelegenheit hatte ein Gespräch zwischen Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) und Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bei einer Parteiveranstaltung vor einigen Wochen am Klostersee ergeben. Anwohner machten bei dieser Gelegenheit ihrem Ärger über Lärm und Raserei erneut Luft – und wurden erhört. Zuvor hatten sich Bürger und die Kommune vergeblich für ein Tempo-Limit in der Damsdorfer Chaussee stark gemacht.

Von Frank Bürstenbinder