Theaterstück: Die unterschiedlichen Geschichten der Wende in Brandenburg

Lehnin

Das neu gegründete Netzener Theater-Ensemble Weites Feld bringt am Samstagabend die Uraufführung eines Stücks zum 30. Jahrestag des Mauerfalls auf die Bühne. Spielort ist „Das Café – der Laden“ in Lehnin. Zugleich treten die Künstler auch selbst erstmals als Netzener Schauspieltruppe ins Rampenlicht. Gestandene Schauspieler und Theaterleute sind sie längst, doch neu formiert und verortet haben sie sich in dem Kloster Lehniner Ortsteil Netzen. Dort lebt Ensemblemitglied Karen Schneeweiß-Voigt und gibt dem Theaterverein damit ländliche Heimat. Dort wollen sie Theater machen, nicht im kulturell übersättigten Berlin.

„Als ich fortging“ heißt das Stück, geschrieben hat es Axel Körting. In die Dialoge des Zweipersonenstücks flossen persönliche Erfahrungen ein. Zum einen der Schauspieler selbst, noch mehr aber von Menschen, die in der Region schon vor der Wende zuhause waren.

Lesen Sie auch:

>>> So haben die Brandenburger die Wende erlebt

>>> So drangsalierte die Stasi ein Brandenburger Pfarrerehepaar

>>> Diese Potsdamerin wurde während des Mauerfalls geboren

Wende-Erlebnisse der Landfrauen

Zehn Interviews führten die Künstler vorab, darunter auch einige mit den Netzener Landfrauen. Das Berichtete ist Basis des Theaterstücks, mit dem die Künstler noch bis Ende 2019 auf eine kleine Tournee in Brandenburg gehen. Dafür suchen sie auch noch weitere Spielorte. Gefördert hat das Theaterprojekt das Land Brandenburg. So sind weder das geschichtsträchtige Datum, der 9. November, noch die Bühne im ländlichen Lehnin ein Zufall, sondern stehen im Bezug zueinander.

„Das Interesse am Thema Heimat war der Ausgangspunkt“, berichtet Regisseurin Katja Willebrand. „Die Lebenserfahrung mit Wendebiografien.“

Der letzte Abend im Fontanehaus

Doch worum geht es eigentlich? Der Stoff ist angesiedelt im Hier und Heute, umfasst aber zugleich Rück- und Ausblicke. Es ist der letzte Abend im alten Fontanehaus. Ausgerechnet am 30. Jahrestag des Mauerfalls soll der Gasthof geschlossen werden. Wirtin und Pächterin ist Kathrin, gespielt von Karen Schneeweiß-Voigt. Mitten in ihren Abschiedsfrust und -schmerz hinein schneit Diane, alias Friederike Ziegler, beschrieben als aufgetakelte West-Tussi.

Was zunächst nach West-Ost-Klischee klingt, bringt aber doch das ganze Spektrum der Wiedervereinigung, auch natürlich die politische Freiheit. „Ich spiele den Wessi, aber es ist auch alles da, was an Freiheit als Wendethema dazu gehört“, sagt Friederike Ziegler. „Obwohl die explizite Westperspektive fehlt, gibt es viele Argumentationsstränge, die dem Klischee des bösen Wessis und des Anschlusses etwas entgegenhalten“, beschreibt die gebürtige Ost-Berlinerin Friederike Ziegler ihre Rolle. „Der Klischeeabtausch ist der Ausgangspunkt, von dem aus sich die Personen entfalten“, ergänzt die Regisseurin. „Das Stück spielt mit einem Geheimnis.“

Ostbiografien und Quotenwessi

Fast alle Künstler der Truppe haben eine Ostbiografie. Als Quotenwessi bezeichnet sich vergnügt die gebürtige Herforderin Katja Willebrand, Jahrgang 1970. Bis auf Axel Körting aus Zwickau stammen fast alle aus Berlin (Ost) wie es im Presse-Begleitmaterial der Künstler heißt. „Weil es für das Projekt interessant ist“, sagt Karen Schneeweiß-Voigt. Internationalität bringt Dramaturg Michael Dempsey aus London in die Gruppe.

Wie waren ihre eigenen Erlebnisse der Wende? Axel Körting erlebte als Schüler der zwölften Klasse „ein sehr repressives Jahr von 88 auf 89 und dann ein Jahr, das sehr bunt war. In dem sich alle alten Verhältnisse auflösten und sich jeden Tag die eigenen Perspektiven änderten. Anfang 89 hätte ich nicht studieren dürfen, ich war auch nicht in der FDJ, und dann plötzlich waren alle Möglichkeiten da, aber auch die Feindbilder weg“, sagt Axel Körting. „Das gesamte Denken in der DDR hat sich an diesem Staat, an diesen Repressionen, an dieser Partei, an der Stasi abgearbeitet. Und plötzlich gab es die nicht mehr. Es war so ein Vakuum.“ Axel Körting ging in den Westen, studierte in Heidelberg Philosophie.

Karen Schneeweiß-Voigt, wie Körting Jahrgang 1971, erinnert sich an die heißen Diskussionen in der Wendezeit: „Plötzlich gab es in der Schule eine Wandzeitung, es war eine sehr aufregende Zeit. Was dann aber mit dem Mauerfall schnell abebbte, weil die Visionen einer neuen Gesellschaft dem Konsumrausch wichen.“ 1990 machte sie Abitur, „es war auf einmal alles offen. Ich bin weggegangen, war lange in England und habe die direkte Nachwendezeit von außen betrachtet. Für mich war die Wende positiv, weil sich Wege plötzlich öffneten. Mit dem kleinen Nachgeschmack, was man eigentlich wollte in seinen Visionen von einer anderen Gesellschaft.“

Der Großvater war Harald Hauser

Ganz anders erlebte Friederike Ziegler den politischen Umbruch und das nicht nur, weil sie erst neun Jahre alt war. „Ich stamme aus einer intellektuellen Familie, die mütterlicherseits sehr mit dem Staat verbandelt war in der Hoffnung, dass nach der Nazi-Katastrophe daraus unbedingt etwas Tolles werden muss. Weil man seine Jugend und seine Kindheit in diesem furchtbaren Krieg gelassen hat und das muss ja für etwas wert sein.“ Ihr Großvater war der Schriftsteller Harald Hauser, zu DDR-Zeiten bekannt. „Er hatte Berufsverbot und hat klein beigegeben und sozialistische Theaterstücke geschrieben. Er hat den Kopf eingezogen, was er später sehr bedauerte. Dementsprechend war meine ganze Familie ziemlich aufgewühlt. Es liefen immer Nachrichten, alle immer drumrum und alle immer „Oh Gott, oh nein, oh ja, oh Gott.“ So erlebte Friederike Ziegler die Wende: „Meine Familie wollte die DDR als Idee nicht verlieren, Reformen schon, aber keinen Anschluss an die BRD, sondern eine Chance, kann man vielleicht nachvollziehen. Dass sie das nicht aufgeben wollten, obwohl es ganz offensichtlich schief gelaufen ist.“

Den Ku’damm empfand Friederike Ziegler „als größtmöglichen Gegensatz, unheimlich bunt, wahnsinnig laut, unglaublich viele Menschen und der Verkehr. Ich hatte in meinem Viertel auf großen Verkehrsstraßen Ball gespielt. Ich war verängstigt und überfordert, habe geheult und wollte nach Hause. Das war ein krasser Überfall.“ Dass sich ihre Lehrer wie kleine Schüler noch einmal prüfen lassen musste, war für „mich eine negativ geprägte Zeit“. Als sie Westdeutsche kennen lernte, änderte sich ihr Bild. „Aber dann ging für mich die Öffnung los und ich habe Abi gemacht und bin um die Welt gereist. Ich wollte raus aus dem Früher-war-alles-besser-Quatsch. Aber es hat gedauert. Anfangs war ich bockig und schockiert.“

„Zwei Staaten sind doch toll“

Und die einzige Westdeutsche in der Runde? Katja Willebrand war 1989 Au-pair in Paris, „als die Mauer aufging, habe ich das nicht mitbekommen.“ Und danach? „Ich dachte, toll, dass die Barriere nicht mehr da ist.“ Die französische Familie, bei der sie lebte, aber hatte Angst, dass es wieder ein vereinigtes Deutschland geben würde. „Da sagte ich: Das will doch keiner, ist doch toll, wenn es zwei Staaten gibt. Ich habe nicht begriffen, wie viele Gründe es dafür gab und es offensichtlich gute Gründe gab, es schnell zu machen.“

Und dann sagt Katja Willbrand einen wichtigen Satz: „Es wird viel geredet über die Unterschiede Ost und West und ich freue mich darauf, wenn man wieder über das Verbindende sprechen kann und die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Eine Kindheit in den 70er-Jahren im Hunsrück oder in Brandenburg ist dann vielleicht nicht mehr so weit voneinander weg.“

Zu sehen ist „Als ich fortging“ im „Der Laden“, Belziger Straße 11 in Lehnin am 9.11. um 19 Uhr, am 10.11. um 18 Uhr. Am 15.11. um 20 Uhr im Fontane-Klub, am 16.11. um 19.30 Uhr in der Kulturscheune Marquardt, am 23.11. im Comédie Soleil in Werder um 19.30 Uhr und am 28. November in Pasewalk im Historischen U um 18 Uhr.

Von Marion von Imhoff