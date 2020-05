Thema Abwasser für Netzen schwappt bis in die Kloster Lehniner Ortsteile

Netzen

Kommt Netzen bald ans Abwassernetz? „Darüber ist noch keine politische Entscheidung gefallen“, stellt Ortsvorsteher Jens Wiedecke klar. Über eine Empfehlung an die Gemeindevertretung von Kloster Lehnin soll erst auf der nächsten Sitzung des Ortsbeirats geredet werden. Wann sich die drei Netzener Ortsbeiratsmitglieder wieder treffen, hänge vom Verlauf der Corona-Krise ab. Derzeit sei es deshalb zu früh für eine Aussage, so Wiedecke, der sich im Vorfeld nicht an Spekulationen über eine dezentrale oder zentrale Entsorgung beteiligen wolle.

Flugblätter verteilt

Hintergrund für die Äußerungen des Netzener Ortsvorstehers sind Aktivitäten einer im Dorf gegründeten Interessengemeinschaft. Auf Flugblättern machen die anonym bleibenden Initiatoren gegen eine zentrale Abwasserentsorgung mobil. In den Ortsteilen Emstal, Lehnin, Grebs, Rädel, Michelsdorf und Netzen sorgen die Flyer in den Haushalten gerade für Diskussionsstoff.

Ob in Netzen eine zentrale Abwasserleitung verlegt wird, ist noch lange nicht entschieden. Quelle: Uwe Klemens

Nicht zu unrecht, wie zum Beispiel Berthold Satzky vom Emstaler Ortsbeirat findet. Denn richtig ist, dass der Wasser- und Abwasserzweckverband Werder-Havelland die Kosten für eine mögliche Erschließung neben den von den Grundstückseigentümern zu zahlenden Anschlussbeiträgen auch auf die Abwassergebühren im Abrechnungsgebiet Lehnin umlegen würde. Die Rede ist von 120 bis 150 Euro zusätzlicher Belastung für jeden Haushalt.

Andere Ortsteile sind dagegen

„Die Netzener hätten sich schon vor über zehn Jahren an der zentralen Kanalisation beteiligen können, dann würden die Haushalte in den anderen Ortsteilen nicht solche horrenden Gebührenerhöhungen befürchten müssen“, sagte Satzky der MAZ. In das selbe Horn stoßen vorsorglich die Grebser. „Wir werden unter diesen Bedingungen nicht für eine zentrale Abwassererschließung in Netzen stimmen. Es soll keine zusätzlichen Belastungen für unsere Haushalte geben“, kündigte Ortsvorsteher Harry Grunert an, bei dem das Thema Abwasser bereits bis in die Bürgersprechstunde schwappt.

Hauchdünne Mehrheit

Doch soweit ist es lange nicht. Noch vor der Corona-Krise hatte sich eine hauchdünne Mehrheit aller rund 200 Haushalte für den Kanalbau entschieden. Doch wegen der Pandemie konnte der Ortsbeirat nicht mehr zusammenkommen, um eine politische Schlussfolgerung zu ziehen. Diese wird nicht einfach, weil das Thema im Dorf kontrovers diskutiert wird. „Das liegt an der jeweiligen finanziellen Belastung der Grundstückseigentümer“, weiß Ortsvorsteher Wiedecke.

In Netzen wird das Abwasser mobil entsorgt. Quelle: Victoria Barnack

Problem: Im Jahr 2016 waren die Erschließungskosten mit 2,6 Millionen Euro kalkuliert worden. Aktuell würde die Investition nach Angaben des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „ Werder-Havelland“ (WAZV) rund 5,5 Millionen Euro betragen. Zwar hat der WAZV diese Summe im Wirtschaftsplan für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant, doch die Verdopplung der Kosten würde spürbar auf die Anschlussbeiträge und die Mengengebühr durchschlagen.

Rund einen Euro mehr

Der Kubikmeterpreis für Schmutzwasser liegt derzeit bei zentral entsorgten Kunden bei 3,64 Euro. Durch eine Erschließung Netzens wäre mit einer Steigerung im Tarifgebiet Lehnin um rund einen Euro pro Kubikmeter zu rechnen. Vermutlich würde sich auch der Anschlusspreis je Quadratmeter anzurechnender Fläche von derzeit 4,35 Euro deutlich erhöhen.

Bürgermeister warnt

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner warnte vor vorschnellen Diskussionen in den anderen Ortsteilen. „Es ist unfair, den Netzener Ortsbeirat unter Druck zu setzen. Nur dort kann eine Meinungsbildung erfolgen. Ob die Gemeindevertretung und am Ende die Verbandsversammlung einer möglichen Zustimmung folgen würden, steht auf einem ganz anderen Blatt.“

Von Frank Bürstenbinder