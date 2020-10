Tiny-Häuser am Lehniner Klostersee schlagen Wellen

Lehnin

„Alles, was ich mache, ist legal.“ Heiko Neupert zeigt auf die mit Bäumen bewachsene Grünfläche am Klostersee, dessen Eigentümer er seit wenigen Wochen ist. Wo bis zum Jahresende ehemalige Dauercamper die allerletzten Wohnwagen abziehen, sollen bald 67 Parzellen abgesteckt und langfristig verpachtet werden. Unbeeindruckt von den Bedenken der Gemeinde Kloster Lehnin will der Unternehmer aus dem seit DDR-Zeiten bestehenden Campingplatz Deutschlands größte Tiny-House-Siedlung machen.

Nur große Wohnwagen

Für Neupert sind die straßenzugelassenen Minihäuser auf Rädern nichts anderes als große Wohnwagen, die die ohnehin vorhandene Infrastruktur auf dem Gelände nutzen. „Es ist nichts passiert außer einem Eigentümerwechsel. Und ich sorge für Ordnung. Wildes Parken wird es nicht mehr geben. Im Eingangsbereich weise ich Stellplätze aus. Zum Be- und Entladen für die letzten Meter gibt es einen Elektro-Caddy“, verteidigt der neue Besitzer sein Vorhaben. Er suche keinen Streit, wolle Probleme gemeinsam mit der Gemeinde lösen, lasse sich aber auch nicht einschüchtern, meint Neupert mit Verweis auf die Forderung der Kommune, wonach er zunächst Baurecht schaffen müsse.

Mittlerweile haben fast alle Dauercamper den Platz am Klostersee verlassen. Ihre Pachtverträge wurden mit dem Eigentümerwechsel nicht verlängert. Tiny-House-Besitzer wollte niemand werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde ist das Areal als Sondergebiet Campingplatz ausgewiesen. Für Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner ist dieser Status nicht automatisch ein Freibrief für Neuperts Vorhaben. „Wir sind nicht gegen Investoren, doch hält die Verwaltung die Schaffung von Baurecht in Form eines Bebauungsplans für zwingend erforderlich“, teilte Brückner am Dienstag auf der öffentlichen Gemeindevertretersitzung mit. Gegenüber der MAZ wurde der Bürgermeister noch deutlicher: „Wir werden die Entwicklung genau beobachten. Sollten auf dem Campingpatz ungesetzliche Sachen passieren, würde eine Nutzungsuntersagung erfolgen.“

Dauerwohnen unzulässig

Der neue Campingplatzbesitzer lässt sich jedoch nicht bange machen. Neupert sieht die unterschiedlich großen Mini-Häuser im Einklang mit der Campingplatzverordnung des Landes Brandenburg. Das von 2005 stammende Gesetzeswerk hatte wohnwagenähnliche Mobilheime auf Rädern allerdings noch nicht im Blick. Andere Bundesländer, wie Schleswig-Holstein, haben ihre Regeln dem neuen Trend angepasst. Danach dürfen dort unabhängig von ihrer Höhe alle zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassene Wohnwagen auf Campingplätzen aufgestellt werden. Darunter fallen auch die sogenannten Tiny Houses on Wheels, die über eine Straßenzulassung als Wohnwagen verfügen. Ein Dauerwohnen auf Campingplätzen bleibt nach dem Baurecht des Bundes (Baunutzungsverordnung) allerdings weiter unzulässig.

Die Trinkwasserversorgung auf dem Campingplatz Lehnin wird bisher über einen eigenen Brunnen sichergestellt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie in Potsdam-Mittelmark der Fall am Lehniner Klostersee beurteilt wird, hätte die MAZ gern von der Unteren Bauaufsicht erfahren. Doch auf eine schriftliche Anfrage gab es aus der Kreisverwaltung noch keine Antwort. Bekannt ist allerdings, das es bereits ein Treffen von Neupert mit Vertretern der Gemeinde, der Unteren Bauaufsicht und der Unteren Naturschutzbehörde gab, bei dem seitens der Behörden die Schaffung von Baurecht angemahnt wurde.

Besitzer sieht kein Problem

Neupert dagegen will es darauf ankommen lassen. „Es bleibt doch alles, wie es ist. Ich werde keine Bäume fällen, wenn es aus Sicherheitsgründen nicht nötig ist. Es sind sogar Neupflanzungen geplant. Die Badestellen für Hunde und Pächter sind schon seit vielen Jahren vorhanden und ausgeschildert, obwohl ein sechs Meter breiter Streifen im Eigentum des Landes ist. Auch der Steg existiert schon lange vor meiner Zeit. Es gibt überprüfte Trinkwasseranschlüsse, Sanitärräume und eine Sammelgrube. Alles wurde bisher anstandslos genutzt. Mir ist schleierhaft, wo plötzlich das Problem sein soll“, fragt sich der Geschäftsmann, der sich notfalls juristischen Beistand holen will.

Steg und Badestellen auf dem Campingplatz gab es schon lange vor dem Eigentümerwechsel. Quelle: Frank Bürstenbinder

Von Amerika kommend findet der Tiny-House-Trend auch in Deutschland immer mehr Anhänger. Lehnin wäre nicht der erste Fall, wo die als Häuser verkleideten Wohnwagen auf Campingplätze einziehen. Zahlreiche Hersteller für europäische Varianten gibt es bereits. Auch Neupert baut seit 2018 Mini-Häuser und verkleidet sie in seiner Treuenbrietzener Firma mit Sandsteinplatten, für die er 2004 bei der Internationalen Erfindermesse in Genf den großen Erfinderpreis und 2016 den Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk erhalten hat. Neupert kann sich vorstellen, seine Firma nach Kloster Lehnin zu verlagern: „Das muss ich mir aber noch mal genau überlegen.“ Anfang November wollen der Campingplatzbetreiber und der Bürgermeister ihre Positionen bei einem Treffen austauschen.

Von Frank Bürstenbinder