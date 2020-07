Kloster Lehnin

„ Tourismus in Deutschland und auch in Kloster Lehnin boomt.“ Das sagt Rudolf Sickel, Vorstandsmitglied im Tourismusverein Kloster Lehnin. „Mit großer Sicherheit profitiert auch Kloster Lehnin vom Trend, dass immer mehr Menschen Urlaub in Deutschland machen“, so der Schatzmeister des Vereins. Von einer Buchungslage wie selten im Sommer sprechen dem Verein zufolge viele Gastgeber in der Gemeinde. Das ergab ein Treffen vor wenigen Tagen.

Sickel kritisiert, dass die Tourist-Info in Lehnin trotz des Ansturms von Gästen weiterhin geschlossen ist. „Das ist natürlich von Nachteil. Es ist dringend erforderlich, dass sie wieder geöffnet wird.“ Die Gemeinde habe signalisiert, daran zu arbeiten.

Ferienhaus für 2021 ausgebucht

Sickel selbst vermietet ein Ferienhaus in Nahmitz, das nun schon bis auf zwei Wochen auch für das kommende Jahr komplett ausgebucht sei. „Und obwohl das auf der Homepage zu sehen ist, rufen immer noch Interessenten an und fragen, ob sie einspringen könnten, sollte jemand absagen.“

Eveline Vogel von der Tourismusförderung Potsdam-Mittelmark und Rudolf Sickel, Vorstandsmitglied im Tourismusverein Kloster Lehnin. Quelle: Heiko Hesse

Die Nachfrage sei so gestiegen, dass die Gästebettenkapazität in Kloster Lehnin erhöht werden könne, ist Sickel überzeugt. „Ich glaube, dass dieser Trend auch in den nächsten Jahren anhält.“ Dass im April und Anfang Mai nicht vermietet werden konnte infolge des Lockdowns, sei zu verschmerzen, so der Vereinsvorstand. „Viele Gäste haben umgebucht auf den Herbst.“ Er selbst konnte seine Buchungstage auch in Jahreszeiten legen, die bisher nicht so nachgefragt waren, etwa in den Herbst und Winter hinein. „Ich kann unser Ferienhaus an zehn Prozent mehr Tagen vermieten.“

Neues Tourismuskonzept geplant

Vor wenigen Tagen trafen sich rund 30 Touristika zu einer Besprechung für ein neues Tourismuskonzept. Auch Vertreter aus der Wirtschaft und Politik nahmen daran teil. Eine der Forderungen war nach Angaben von Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos), dass die Bevölkerung mehr vom Tourismusgeschäft profitieren müsse. Zudem müsse ein Alleinstellungsmerkmal herausgearbeitet werden. Wandern, Radfahren und Wassertourismus bieten auch andere Regionen. Es wurde auch diskutiert, ob „ Kloster Lehnin“ zu angestaubt klinge. Es gebe ja auch nicht nur das frühere Zisterzienserkloster als Anziehungspunkt für Gäste. Sickel sieht das nicht so, er fand den Namen so schön, dass er vor Jahren deswegen nach Nahmitz gezogen sei.

Sickel selbst ist überzeugt, „dass die touristische Zukunft Kloster Lehnins auf dem Wasser liegt“. Dabei gehe es um sanften Tourismus, weniger um Ausflüge mit dem Motorboot. „Wer auf dem Kloster See oder dem Netzener See unterwegs ist, sieht viel mehr Kanufahrer und Paddler.“

Strandbad Lehnin wird schöner

Mit der Sanierung des Sanitärtraktes am Strandbad Lehnin und den dortigen Plänen, Camping zu ermöglichen, werde ein weiterer wichtiger touristische Anlaufpunkt attraktiver.

Um den Caravan-Tourismus und den Boom von Urlaub im Wohnmobil auch ausschöpfen zu können, plädiert der Verein für einen weiteren Ausbau des Parkplatzes am Rosenpark in Lehnin. Zwar ist dort nun ein Elektroanschluss vorhanden. „Aber es wäre auch ein Wasser- und Abwasseranschluss wichtig für die Caravan-Urlauber, um deren Verweildauer in Kloster Lehnin zu verlängern“, so Sickel.

Von Marion von Imhoff