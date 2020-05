Netzen

In voller Fahrt ist am Donnerstagabend ein Kleintransporter auf der Autobahn zwischen Brandenburg und Netzen verunglückt. Als das Fahrzeug auf der Mittelspur unterwegs war, verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über seinen Transporter. Dieser kam ins Schleudern und prallte nach links in die Leitplanke. Doch damit nicht genug: durch den Rückprall wurde der Transporter zurückgestoßen und kippte auf die Beifahrerseite.

Polizeieinsatz an der Unfallstelle. Quelle: Julian Stähle

Wie durch ein Wunder konnte sich der Fahrer selbstständig aus dem Transporter befreien. Er blieb unverletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, die außerdem ausgeleuchtet wurde. Es gab keinen ausgelaufenen Kraftstoff. Die Ursache dieses Himmelfahrtsunfalls ist noch unklar.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder