Unbekannte schmeißen Kanister in den Wald bei Rietz

Nachdem die Polizei am Dienstag den Fund von vier riesigen im Wald bei Wollin abgelagerten Heizölcontainern meldete, wurde nun ein ganz ähnlicher Fall bekannt. In Rietz (Kloster Lehnin) wurden am Montag am Waldrand mehrere abgelegte Kanister gefunden. Die Polizei hat auch in diesem Fall eine Anzeige aufgenommen.

Mit dem Wolliner Fall steht das aber wohl nicht in Verbindung: „Die in Rietz aufgefunden Kanister sind von ihrer Beschaffenheit anders als die aufgefundenen Container in Wollin, so dass ein Zusammenhang derzeit nicht erkennbar zu sein scheint“, heißt es von der Polizei.

Von Philip Rißling