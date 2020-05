Oberjünne

Beim Zurücksetzen ist der Fahrer eines Kleintransporters in Oberjünne am Dienstag um 7.30 Uhr einem Suzuki aufgefahren. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Gaststätte.

Niemand wurde verletzt. Der Schaden am gerammten Fahrzeug beträgt nach Polizeiangaben 2500 Euro. Am Iveco entdeckten die Beteiligten keine Beschädigungen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ