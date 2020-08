Im April stießen zwei Lastwagen auf der A 2 bei Netzen zusammen, ein Großfeuer brach aus. Nun wird die Fahrbahn an der Unfallstelle saniert. Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg beziffert auch die Kosten.

Zwei Lastwagen sind am 24. April auf der Autobahn 2 in Brand geraten. Das Feuer beschädigte den Streckenabschnitt so schwer, dass er saniert werden muss. Quelle: Julian Stähle