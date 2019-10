Potsdam

Am Landgericht Potsdam fällt am heutigen Dienstag das Urteil gegen den Lastwagenfahrer Stefan M., der verantwortlich ist für den Tod zweier Feuerwehrmänner bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Lehnin. Der damals 56-Jährige war in der Nacht des 5. Septembers 2017 mit seinem Lastwagen in eine Unfallste...