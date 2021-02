Vegetarisch essen: Diese Pläne hat die neue Küchenchefin im Lehniner Institut für Kunst

Kloster Lehnin

Ihre Liebe zum Leben und für die Natur bringen Franziska Schwitalla De-Jonge nach Kloster Lehnin. Sie hat in Südafrika und Spanien gearbeitet, den Bachelor und Master in den Niederlanden absolviert, in der Toskana das Hotel „Casanuova“ geleitet, findet ihr Glück aber am Klostersee.

Zur Galerie Franziska Schwitalla-de Jong zieht es von der Toskana nach Kloster Lehnin. Sie setzt auf frische Lebensmittel und ändert die Zutaten in der Küche.

Fan von vegetarischen Gerichten

Die 35-Jährige ist neue Küchenchefin im Lehniner Institut für Kunst und Kultur und leitet das Gästehaus. Sie sitzt in ihrem Büro, schaut auf das verschneite Gewässer und lächelt.

Anzeige

„Hier bin ich angekommen, so eine tiefe Verbundenheit wie hier habe ich in den letzten Jahren nicht mehr empfunden. Hier sehe ich eine Berufung, die mich erfüllt. Es ist das schönste Gefühl, wenn ich Gästen etwas koche, das ihnen Energie und Power beschert“, sagt die Gastronomin.

Sie betrachtet Äpfel, Paprika, Auberginen und mixt einen Salat aus Obst und Gemüse. Franziska Schwitalla De-Jonge setzt auf vegetarische Produkte und Lebensmittel aus der Region.

Kochen als Experiment

Kochen bedeutet für sie Kreativität, Mut zum Experiment und Herausforderung. „Ich versuche mit einfachen und natürlichen Zutaten etwas Leckeres zu erschaffen, möglichst schnell, mit weniger Fleisch und ohne Zusatzstoffe. Wenn mir jemand sagt, dass es nicht einfach ist, frisch zu kochen, motiviert mich das umso mehr“ sagt die Gastronomin.

Winter-Rezept: Gebackene Süßkartoffelscheiben Küchenchefin Franziska Schwitalla-De Jonge empfiehlt im Ofen gebackene Süßkartoffelscheiben mit in Kokusnussmilch geschwenktem Rosenkohl. Dazu braucht sie eine große Süßkartoffel mit 500 Gramm Gewicht, einen Apfel, Zimt, Olivenöl, Paprikapuder, Salz, Pfeffer, Balsamico und Chillipuder. Zusätzlich verwendet sie 300 Gramm, Rosenkohl 400 Gramm Kokusnussmilch, eine rote Zwiebel, die Gewürzmischung Ras el Hanout, Gemüsebrühe, ein Sternanis, zwei Nelken und eine Zimtstange. Doch wie gelingt die Zubereitung? Dazu schält sie eine Süßkartoffel und schneidet sie 1,5 Zentimeter dicke Scheiben. Anschließend mischt sie diese mit Öl, Balsamico, Salz, Pfeffer, Paprikapuder und Chili in einer Schlüssel. Diese Zutaten legt sie mit Backpapier in den Ofen und lässt sie bei 200 Grad Celsius für 15 Minuten garen. Dann legt sie die quer in Scheiben geschnittenen und entkernten Äpfel für weitere 15 Minuten auf die Süßkartoffeln und bestreut sie mit Zimt. Anschließend putzt die Küchenchefin den Rosenkohl, schneidet den Strunk heraus, halbiert ihn längst, zerkleinert die Zwiebel in feine Stücken und brät sie in Olivenöl an. Diese Bestandteile des Menüs würzt sie mit einem halben Teelöffel Ras El Hanout und löscht sie mit Kokosmilch ab. Anschließend gibt sie einen halben Teelöffel mit selbstgemachter Brühpaste, Sternanis, Nelken und die Zimtstange dazu und lässt den Rosenkohl 8 Minuten köcheln, bis er gar, aber bissfest ist.

Als Rezept für den Winter empfiehlt sie im Ofen gebackene Süßkartoffelscheiben mit in Kokusnussmilch geschwenktem Rosenkohl. Die Küchenchefin macht klar, dass die Böden im Land Brandenburg mit Lebensmitteln wie Rüben, Knollen, Möhren, Roter Beete und Sellerie Vielfalt bieten. „Wir können Ressourcen, die wir schon immer hatten besser nutzen. Mir ist die Devise „Zurück zur Natur“ wichtig “, sagt sie der MAZ.

E-Mail aus der Toskana

Als Kind kennt sie Kloster Lehnin nur von Fahrten zur Tankstelle und zum Autobahnsee. Weil ihr Opa Ferdi ein Haus in Borkwalde hat, ist die gebürtige Magdeburgerin häufiger in der Gemeinde. Mit 19 Jahren verlässt sie ihre Heimat und nimmt einen Sommerjob in der Toskana an. Schon im Praktikum arbeitet sie mehr als 10 Stunden am Tag und bleibt den Besitzern deshalb in Erinnerung.

Nach ihrem Studium jobbt sie in den Niederlanden und erhält aus Rotterdam eine Mail mit der Anfrage, das Hotel zu leiten. Ihr Traum wird wahr, von Februar 2016 bis November 2018 sind sie und ihr Mann Guido für Gastronomie, Veranstaltungen und Buchungen verantwortlich. Mit der Geburt ihres ersten Sohnes Cosimo und des zweiten Kindes Bruno ändern sich aber Franziska Schwitalla-De Jongs Prioritäten und die Sicht aufs Leben.

Atmosphäre statt Karriere

„Wir hatten immer weniger Zeit für uns und die Kinder. Karriere ist nicht alles, man lebt nur einmal und dieses eine Leben sollte bunt und vielfältig sein“, sagt sie der MAZ. Dann erinnert sie sich an das Haus ihres Großvaters, sieht das Ufercafé am Klostersee und verliebt sich in die Atmosphäre. In den nächsten Jahren will sie in die Gemeinde ziehen und träumt davon, ein Bauernhaus zu sanieren.

„Das Gelände des Instituts ist ein unerwarteter Schatz, ich konnte es nicht glauben. Ich habe von Anfang an das Gefühl, dass ich hierhergehöre. Das Gute liegt manchmal so nah und nicht in der Ferne“, sagt die 35-Jährige. Noch am selben Abend schreibt sie Geschäftsführer Marius Haberland eine Mail und bittet ihn um ein Gespräch.

Wunsch für 2021

Beide verstehen sich, Franziska Schwitalla-De Jong erhält den Job. Ihr Start im Lockdown verlief holprig. „Ich wurde zwar etwas ausgebremst, kann dafür aber langfristiger planen. Es ist schön, ein Team von Gleichgesinnten zu haben, die alle gemeinsam etwas Neues aufbauen wollen“, sagt die Küchenchefin.

Zu ihrer Crew gehören zwei Beiköche und eine Köchin, doch die Gastronomin sucht noch neue Mitarbeiter. Normalerweise startet die Hauptsaison am 1. März, in Zeiten der Pandemie ist noch unklar, wann Gäste zum Institut am Strandbad 39 pilgern. Trotzdem bleibt die neue Küchenchefin optimistisch.

„Die Anzahl der Buchungen sieht gut aus. Ich hoffe dass wir im Sommer ein großes Fest feiern können, mit Menschen aus verschiedenen Kulturen. Dann zelebrieren wir das Leben und Zusammensein“, sagt die Küchenchefin.

Von André Großmann