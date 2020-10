Rädel

Haus mit Scheune und Garten in Kloster Lehnin günstig zu erwerben: Ein verfallenes Gebäude in Rädel mit einem Verkehrswert von 5.500 Euro kommt am 28. Oktober am Potsdamer Amtsgericht unter den Hammer. Eingeleitet wurde die Zwangsversteigerung von der Gemeinde Kloster Lehnin. Eigentümer ist nach Angaben von Gerichtssprecher Oliver Kramm eine Privatperson. Die Kommune versucht, durch die Versteigerung an Geld zu kommen, welches ihr der Eigentümer schuldig geblieben ist.

„Es handelt sich nicht um eine Vermarktung durch die Gemeinde Kloster Lehnin“, sagt Kloster Lehnins Vize-Bürgermeisterin und Kämmerin Dagmar Keding.

Anzeige

Laut Gutachten ist das Bauwerk abrissreif. Ursprünglich gehörte das Haus einem Stellmacher. Nach der Wende kaufte nach Angaben von Ortsvorsteher Horst Juchert ein Berliner die Immobilie. „Doch der ließ sich irgendwann kaum noch sehen.“ Mittlerweile soll er verstorben sein. Das Gebäude stürzte in Teilen ein.

Zur Galerie Ein verfallenes Haus in Rädel kommt am Amtsgericht Potsdam zur Zwangsversteigerung. So will die Gemeinde Kloster Lehnin an ihre Ausgaben kommen.

Nachbar kämpft gegen Verwahrlosung

Nachbar am Brücker Weg ist Andreas Schlich, der vor 23 Jahren nach Rädel gezogen ist. Der 61-Jährige nennt das Gebäude eine Schrottimmobilie und fordert seit 2014 von den Behörden ein Einschreiten. Seine Sorge: Der Verfall, den er seit 15 Jahren dort beobachte, gehe weiter, schlicht weil sich der neue Eigentümer übernimmt. Täglich kämen zwei bis vier Interessenten bei ihm vorbei, klopften an die Tür und erkundigten sich nach dem Haus. Es seien „Massen an Glücksrittern, Immobilienmakler, Spekulanten, aber leider auch viele junge, naive Familien.“

Nachbar Andreas Schlich zeigt auf das Haus am Brücker Weg 6 in Rädel. Dort kämpft er für ein Ende des Verfalls. Quelle: Rüdiger Böhme

Ihnen allen versucht Andreas Schlich, den Ankauf des Hauses auszureden. „Die Gesamtkosten des Abrisses sowie eine ordnungsgemäße Entsorgung zuzüglich des Kaufpreises werden den aktuellen Grundstückspreis von 35 Euro je Quadratmeter bei 780 Quadratmetern um ein Vielfaches übersteigen.“ Und Schlich, Organisationsleiter bei einer Krankenkasse in Berlin, fügt hinzu: „Alle Nachbarn um dieses Objekt herum würden sich freuen, wenn es jemanden gäbe, der willens und finanziell in der Lage ist, das Grundstück zu beräumen und wieder herzurichten.“

Dieser Zettel prangt am Zaun des Hauses. Quelle: Rüdiger Böhme

Ortsvorsteher unterstützt Forderung

Denn seine größte Sorge ist, dass der Zustand des Hauses so bleibt wie jetzt, schlicht, weil sich der Käufer übernimmt im Glauben, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Schlich wandte sich jetzt an den Kloster Lehniner Bauausschuss in der Hoffnung auf Unterstützung seiner Forderung. Er hofft, dass die Gemeinde den Verkauf begleitet und an die Forderung knüpft, das Grundstück zu entwickeln. Besser wäre es gewesen, erst das beräumte Areal zu verkaufen.

„Eine Beräumung im Rahmen einer etwaigen Vermarktung wäre regelmäßig durch den Eigentümer vorzunehmen“, sagt dazu Dagmar Keding.

Auch Rädels Ortsvorsteher Horst Juchert spricht von einer Schrottimmobilie und sagt: „Man denkt, ein Haus wird verkauft und es wird schöner, das ist aber leider nicht immer der Fall.“ Er kündigte an, bei der Zwangsversteigerung dabei zu sein, um mit dem neuen Eigentümer ins Gespräch über die Zukunft des Objektes zu kommen. „Auf den Kauf können wir keinen Einfluss nehmen, wir haben einfach die Sorge, dass es alles so bleibt, wie es ist.“

Von Marion von Imhoff