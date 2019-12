Verkehrskonzept für die Gemeinde gefordert

Lehnin

Die Fraktion SPD/Baumfreunde/ Die Linke fordert ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept für die Gemeinde Kloster Lehnin. Den entsprechenden Antrag will die Fraktion nun in den Gemeinderat einbringen. Erarbeitet werden soll das Konzept nach Ansicht der Fraktion im ersten Halbjahr 2020 unter Mitwirkung des Bauausschusses und des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr. Es soll auch eine Bürgerbeteiligung geben. Um ein solches Konzept erarbeiten zu können, gebe es Fördermittel, die die Kommune beantragen soll, heißt es seitens der Fraktion. Die Förderquote liege bei 80 Prozent mit einem Eigenanteil der Gemeinde von 20 Prozent.

Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) sagte zu der Forderung auf MAZ-Anfrage, da der Antrag die Verwaltung erst am Freitag erreicht habe, sei es noch nicht möglich, „die Notwendigkeit eines solchen Konzeptes vollständig zu beurteilen. Möglichkeiten, derartige Konzepte extern erarbeiten zu lassen, wird es immer geben, soweit dafür finanzielle Mittel zur Verfügung stehen“.

Fraktionsvorsitzender Frank Niewar ( SPD) verweist auf den zunehmenden Verkehr in der Kommune. „Oft ziehen in neue Wohngebiete junge Familien aus Potsdam, Berlin und anderen Städten“ mit der Folge, „dass die Arbeitsplätze in den Städten verbleiben und die Arbeitnehmer von den Dörfern in die Städte pendeln“. Wegen zunehmenden Verkehrs sinke die Lebensqualität in den Dörfern. Deswegen sollten Alternativen gefördert werden wie sichere Radwege oder gut ausgebaute und angebundene Haltestellen.

Es geht auch um Verkehrsberuhigung in Wohngebieten. Neue Straßen könnten dort gleich so gebaut werden, dass dort ein schnelleres Fahren als Tempo 30 gar nicht möglich ist. Die Fraktion unterstützt die Forderung nach einem Radweg von Damsdorf nach Göhlsdorf „als wichtige Alltagsverbindung“. Tatsächlich dürfte das besonders für Schülerr von Bedeutung sein, bisher endet der Radweg weit von Göhlsdorf entfernt. Fahrradschutzstreifen könnten zur Schulwegesicherung markiert werden, so Niewar.

Auch die Schulwege der Kinder zu den Schulen in Lehnin und Damsdorf sollten untersucht werden. Defizite, die das Konzept ermitteln würde, könnten dann beseitigt werden, so Niewar. „Ziel ist es, mehr Kinder zu ermuntern, ihren täglichen Schulweg allein zu bewältigen, etwa per ÖPNV, Fahrrad oder zu Fuß. Auch die Strecken zu den Haltestellen vor Ort gelten als Schulwege.“

Bereits seit längerem als Problem erkannt ist die Situation rund um den Busbahnhof in Lehnin. Eltern würden dort ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und andere Schulkinder so gefährden, zumal Busse dort morgens „beinahe im Minutentakt ankommen“, so Niewar. „Zudem reichen die vorhandenen Parkplätze nicht aus.“ Deswegen sei eine Parkraumbewirtschaftung zu prüfen, sprich, das Erheben von Parkgebühren.

