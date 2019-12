Nahmitz

Eine 29-jährige Smartfahrerin befuhr am Sonntag kurz nach Mitternacht die L 88 von Netzen kommend in Richtung Lehnin. Am Kreisverkehr Nahmitz kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Bordstein und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Die 29-jährige Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen durch die Rettung in ein Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Ob die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stand, ist zurzeit noch unklar. Die Schadenshöhe wurde mit 5000 Euro angegeben.

Von MAZ