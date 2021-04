Verliebt in Lehnin: Warum dieses Künstlerpaar für zwei Monate Berlin verlässt

Lehnin

Freiheit findet Klaus Zylla beim Malen, sein Glück am Lehniner Klostersee. Der Künstler und seine Frau Jona Venus Mojen sind für zwei Monate aus ihrer Wohnung in Berlin-Lichtenberg ausgezogen.

Zur Galerie Klaus Zylla und seine Frau Jona Venus Mojen verlassen Berlin für zwei Monate und arbeiten am Lehniner Institut für Kunst (LIK) an mehreren Projekten. Sie gewähren der MAZ einen Blick hinter die Kulissen.

Zeitreise in die 80er

In Zeiten der Pandemie lässt das Paar die Großstadt für zwei Monate hinter sich und lebt über der Galerie des Lehniner Instituts für Kunst (LIK). Auf einer 130 Quadratmeter großen Fläche gestaltet Klaus Zylla die Fassade eines Hauses aus den 80er-Jahren. Noch bestimmen Graffiti, Dreck und Putz das Erscheinungsbild, doch das ändert sich bis Ende Juni.

„Dieses alte Gebäude ist eine Herausforderung. Die Größe des Hauses, Fensteraussparungen und Vertiefungen machen Veränderungen so spannend“, sagt Klaus Zylla. Die Arbeiten des 67-Jährigen entstehen spontan, seine Eindrücke verarbeitet er direkt.

Wieso Kunst glücklich macht

„Ich lasse mich vom Moment leiten. Es ist so wichtig, sich wohl zu fühlen in unserer Seele. Im Augenblick des Malens bin ich ganz bei mir und völlig frei. Diesen Zustand erreiche ich mit der Kunst, deshalb habe ich diesen Beruf gewählt“, sagt der Künstler. Die Gestaltung der Fassade beginnt mit gelber Farbe, der Rest ergibt sich bei der Arbeit.

Kreativer Urlaub

Minuten später steht er im Atelier, bearbeitet das Bild „Harlekinade“ mit dem Spachtel und genießt die Atmosphäre. „In Lehnin erleben wir Landschaft, Ruhe, Stille, sind eins mit der Natur. Wir lieben diesen Ort. Für uns ist das ein kreativer Urlaub und Glücksfall. So entstehen die besten Arbeiten“, sagt Klaus Zylla.

Szenen einer Jugend

Er entwirft Skizzen mit Szenen seiner Jugend im Cottbusser Ortsteil Groß Glagow und schreibt dazu Kurzgeschichten. Die Bilder zeigen Wirt Max Wassermann, Kellnerin Kolin mit grausigen Sprunggelenken und die alte Lehnigk, die in einem kleinen Hexenhäuschen wilde Feste feiert. Für Klaus Zylla sind die Zeichnungen eine Reise in seine Jugend. Die Arbeiten präsentiert er später in einem Buch.

Filme über Fernando Pessoa

Während er malt, dreht seine Frau Jona Venus Mojen im Kunstdepot und in der Wassergalerie Szenen für zwei Filme über den portugiesischen Dichter Fernando Pessoa. „Ich sitze jetzt am Schnitt. Sobald der Film fertig ist, wird er vielleicht auch hier zu sehen sein“, sagt sie der MAZ.

Neues Glück in der Corona-Zeit

Sie und ihr Mann sind glücklich, dass sie in Corona-Zeiten auf dem Gelände des LIK sind. „Aktuell liegen die Kontakte zu Galerien und Künstlern völlig brach. Hier haben wir aber den Austausch mit Mitarbeitern und vergessen die Berliner Einsamkeit“, sagt Klaus Zylla.

Der Künstler lebte in Portugal, hat Ausstellungen in Seoul und San Francisco organisiert und seinen Sehnsuchtsort gefunden. „Das Lehniner Institut für Kunst ist ein Ort mit spiritueller Energie. Für mich ist wichtig, dass die kreative Arbeit Spaß macht, damit ich meinen Akku aufladen kann. Hier klappt das. Ich bin nicht der Typ, der sich nur in die Sonne legt. Ich muss etwas finden, dass ich bearbeiten kann“, sagt Klaus Zylla.

Dann sieht er sich das Haus vor dem Strandbad nochmal genauer an und entfernt mit einem Spaten Teile der Fassade. Das neu gestaltete Gebäude will LIK-Geschäftsführer Marius Haberland in den nächsten Jahren für Ferienunterkünfte nutzen.

Von André Großmann