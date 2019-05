Lehnin

Ein 31 Jahre alter Mann ist am Dienstag um 5.30 Uhr in der Lehniner Hasenkampstraße aufgetaucht und hat laut brüllend vor einem Haus gedroht, einen dort wohnenden Angehörigen zu töten. Dieser alarmierte die Polizei. Den Beamten gelang es, den Wütenden zu überwältigen. Sie fixierten den offensichtlich verwirrten Mann und riefen einen Arzt zu Hilfe. Dieser verfügte umgehende die Einweisung in eine Brandenburger Fachklinik. Dort war der Mann kurz zuvor erst entlassen worden. Die Kripo ermittelt nun wegen Bedrohung.

Von MAZonline